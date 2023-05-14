Ankara'da Dikmen ve Çiğdem'de sayımlar bitmeden AKP'den itiraz: Alacaatlı'da tutanaklar yok edildi

Ülkenin birçok noktasından sandıklarda görevli AKP temsilcilerinin AKP oylarının görece düşük olduğu bölgelerdeki sandıklarda somut bir delil olmadığı hâlde bazı oyların geçersiz olduğuna ilişkin itiraz dilekçeleri vererek sayım sürecini sekteye uğratmaya çalıştığına ilişkin bilgiler geliyor.

Ankara’nın Çankaya ilçesine bağlı Çiğdem Mahallesi ve Dikmen Semti'nde görev yapan TKP’li müşahitlerden gelen bilgiye göre, bazı sandıklarda AKP’li müşahitlerden toplanan şikâyet dilekçeleri sandık kurullarında görevli AKP temsilcilerine sayım işlemi tamamlanmadan gizli bir şekilde katlanarak verilmek suretiyle itirazlarda bulunuluyor.

soL'un ulaştığı dilekçelerde, “AK PARTİ lehine olması gereken oyların geçersiz sayıldığı, sandık kurulunca 298 sayılı Seçim Kanunu ve 135 sayılı Genelge’ye aykırı olarak işlem yapıldığı” gerekçesiyle aykırılığın giderilmesi talep edildiği görüldü.

Alacaatlı'da AKP'liler tutanakları yok ediyor

Ankara ili Çankaya ilçesine bağlı Alacaatlı Mahallesi’nde yer alan TAD Koleji'nde AKP’nin geride olduğu sandıklarda sınıfların kapılarına asılan tutanaklar AKP’liler tarafından yok ediliyor.

Diğer yandan, muhalif parti temsilcileri ıslak tutanak örneklerine ulaşmakta zorluk çektiklerini, AKP’li avukatların gerilim yaratarak sandık başkanı ve diğer parti temsilcilerini tehdit ettiğini belirtiyor.

CHP’li görevlilerin soL Haber Portalı’na ilettiği bilgiye göre, AKP temsilcisi bir kadın elindeki bir yığın asılsız itiraz dilekçesini sandık kurulu dokümanlarının üzerine fırlattı. Sandık görevlisi, AKP temsilcisine “Ne yapıyorsunuz?” diyerek çıkmasını istedi. Sandık çevresinde bulunan yurttaşların, “Neye istinaden itiraz ediyorsunuz?” şeklindeki tepkisi üzerine gelen AKP’li avukat “Bizim çalışmamızı, dilekçe vermemizi engelliyorsunuz” diyerek yurttaşları, muhalif parti görevlilerini ve sandık başkanını tehdit etti.