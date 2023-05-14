AKP'den açılmayan sandıklara itiraz: Adana'da oyların sayılmadığı sandıklara itiraz ettiler

Adana'nın Yüreğir ilçesinde AKP'nin oyların sayılmaya başlamadığı sandıklara "matbu itiraz dilekçeleri" hazırlayarak itiraz ettiği bildirildi.

soL'un edindiği bilgilere göre, Yüreğir'deki 1036 ve 1225 numaralı sandıklara AKP, "oyların başka aday lehine işlendiği" iddia edilerek itirazda bulundu.

298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ve Sandık Kurullarının Oluşumu ile Görev ve Yetkilerine ilişkin 135 sayılı genelge kapsamına dayandırılan itirazda Erdoğan lehine işlenmesi gereken oyların başka bir adaya işlendiği ileri sürülürken, sandıkların daha açılmamış ve oy sayma işleminin başlamamış olmasına rağmen AKP'nin itirazda bulunması dikkat çekti.

AKP açılmayan sandıklara itiraz ediyor

Öte yandan, AKP Rize’nin Merkez ilçesinde açılmayan bir sandığın sonuçlarına itiraz etmişti. Sandıkta oy işlemi devam ederken, AKP saat 15.00'te dilekçeyle itirazda bulunmuştu.