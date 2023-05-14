AKP açılmayan sandığın sonuçlarına itiraz etti

Oy kullanma işlemleri devam ederken, AKP Rize’nin Merkez ilçesinde açılmayan bir sandığın sonuçlarına itiraz ettiği bildirildi. Sandıkta oy işlemi devam ederken, AKP saat 15.00'te dilekçeyle itirazda bulundu.

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre AKP, itirazını oy pusulalarının sayılması sırasında 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ve Sandık Kurullarının Oluşumu ile Görev ve Yetkilerine ilişkin 135 sayılı genelge kapsamına dayandırdı.

Sandıkta oy verme işlemi devam etmesine rağmen AKP'nin itiraz dilekçesinde, "Geçerli sayılması gereken bir kısım zarflar ve oy pusulalarının geçersiz sayıldığı, AK Parti lehine geçerli sayılması gereken oyların geçersiz sayıldığı, AK Parti lehine verilen oyların Cumhur ittifakı olarak işlendiği, AK Parti lehine verilen oyların CHP lehine işlendiği, geçersiz olan oyların CHP lehine işlendiği, Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan lehine olan oyların geçersiz sayıldığı, sayım döküm cetveline yazılan oyların hatalı olduğu" iddia edildi.