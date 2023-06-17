Ankara'da iş cinayeti: Üzerine yük asansörü düşen işçi hayatını kaybetti

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde bir inşaatta kiremit yüklü yük asansörünün üzerine düştüğü Sezer Uğur hayatını kaybetti.

Haber Merkezi

Ankara'da üzerine yük asansörü düşen 23 yaşındaki inşaat işçisi Sezer Uğur, hayatını kaybetti.

DHA’nın haberine göre, Yenimahalle ilçesi Yakacık Mahallesi'ndeki bir inşaatta öğle saatlerinde kiremit yüklü yük asansörü, henüz belirlenemeyen bir nedenle boşa çıkarak işçilerden Sezer Uğur'un üzerine düştü. Diğer işçilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Uğur'un hayatını kaybettiğini tespit etti.

Sezer Uğur'un cenazesi, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

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