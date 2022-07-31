Ankara'da cemevine saldıran şahsın ifadesi ortaya çıktı: 'İlluminati yaptırdı'

Ankara'da cemevi saldırganının ifadesinde saldırıyı neden yaptığına ilişkin soruya 'İlluminati yaptırdı' yanıtını verdiği öne sürüldü.

Haber Merkezi

Ankara Mamak’ta, dün saat 14.30 sıralarında Şah-ı Merdan Cemevi’nde ibadet sırasında bir kişi elindeki sandalyeleri cemevi dedesinin olduğu yere doğru fırlattı. Saldırganın fırlattığı sandalyelerden biri cemevinde oturan bir yurttaşın başına geldi. Saldırgan daha sonra cemevinden kaçarak uzaklaştı. Olay anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Başına sandalye gelen yurttaş hafif yaralı halde hastaneye götürüldü.

Cemevine saldıran şahsın yakalanarak gözaltına alındığı açıklanmıştı.

'İlluminati yaptırdı'

Gazeteci Murat Ağırel, konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Ağırel, saldırganın 1998 Kars doğumlu olduğunu ve İzmir'de yaşadığını belirtirken şahsın ifadesi hakkında da bir paylaşım yaptı.

Ağırel, "İfadesine göre İzmir’den Ankara’ya geliyor ve geldiği gün üç yere saldırıda bulunuyor. Neden yaptığı, kimin yaptırdığı sorusuna 'İllimunati' yaptırdı cevabını vermiş. Gerçek faillere ulaşılmasın diye dalga geçiyor!" dedi.

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