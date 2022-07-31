AKP ve Diyanet’ten cemevi saldırılarına ilişkin açıklamalar

Ankara’da Alevi kurumlarına yönelik saldırının ardından bugün AKP ve Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan açıklamalar geldi.

"Yapılan saldırıları lanetliyoruz" diyen Çelik, "Bu saldırılar hepimize yapılmıştır. Bunlara asla izin verilmeyecektir" dedi.

Twitter'dan paylaşım yapan Çelik, "Canlarımıza geçmiş olsun. Ankara’da üç ayrı Cemevi’ne yapılan saldırıları lanetliyoruz. Bu saldırılar hepimize yapılmıştır. Muharrem ayında bu saldırı ve provokasyonların amacı bellidir. Bunlara asla izin verilmeyecektir. Zanlı Emniyet güçlerimiz tarafından yakalandı. Kirli provokasyon boşa çıkarıldı. Saldırgan hukuk önünde hesabını verecektir" ifadelerini kullandı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da, “Ankara'da Cemevlerine yönelik gerçekleştirilen saldırıyı şiddetle kınıyorum” dedi.

Erbaş, “Muharrem ayını idrak ettiğimiz bu mübarek günlerde kardeşliğimize kast edenlere fırsat vermeden fitneye, fesada karşı birlik ve beraberliğimizi sürdürmeye devam edeceğiz İnşallah” ifadelerini kullandı.