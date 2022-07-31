Adalet Bakanı Bozdağ: Alevi kurumlarına saldırı bütün yönleriyle aydınlatılacaktır

Ankara’da dün gece beş alevi kurumuna eş zamanlı saldırı düzenlendi.

Saldırılarda, Şah-ı Merdan Cemevi’nde başına sandalye gelen yurttaş hafif yaralı halde hastaneye götürülürken, Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı’na yapılan bıçaklı saldırı sonucunda yaralanan bir kadın hastaneye kaldırıldı. Ayrıca Alevi örgütlerinin kapılarına taşlı saldırı da gerçekleşti.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Ankara'daki saldırıyı kınadığını söyleyerek, "Saldırıyla ilgili adli süreç başlatılmıştır. Saldırı bütün yönleriyle aydınlatılacaktır" dedi.

Bakan Bozdağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Ankara'da cemevlerine yapılan saldırıyı ve provokatör saldırganı kınıyorum. Alevi kardeşlerimizin cemevlerine yapılan saldırı, milletimize ve hepimizin manevi değerlerine saldırıdır. Saldırıyla ilgili adli süreç başlatılmıştır. Saldırı bütün yönleriyle aydınlatılacaktır."