Mamak'ta cemevine saldıran şahıs yakalandı

Ankara'nın Mamak ilçesinde bugün bir cemevine saldırı gerçekleşmişti. Saat 14.30 sıralarında, Şah-ı Merdan Cemevi’nde ibadet sırasında bir kişi elindeki sandalyeleri cemevi dedesinin olduğu yere doğru fırlatmış, sandalyelerden birisi cemevinde oturan bir yurttaşın başına gelmişti.

Saldırgan daha sonra cemevinden koşarak uzaklaşmıştı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü'nün Twitter hesabından yapılan paylaşımda saldırganın yakalandığı açıklandı.

Müdürlük, “30.07.2022 günü ilimiz Çankaya ilçesinde bulunan Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı Genel Merkezi’nde kasten yaralama, Mamak ilçesinde Şahı Merdan Kültür Evleri ve Yaşatma Derneği ile Ana Fatma Cemevi’nde ızrar konusu meydana gelmiştir. Konuyla ilgili ivedi yapılan çalışmalar neticesinde her 3 olayı da A.O.K. isimli şansın gerçekleştirdiği tespit edilmiş, şüpheli şahıs kısa sürede yakalanarak gözaltına alınmıştır. Konuyla ilgili tahkikat çok yönlü devam etmektedir” açıklamasında bulundu.