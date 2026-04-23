Ankara’da bir okula üç gün silahla gelindi, öğrencinin ailesi gözaltına alındı: Çözüm için 'şeffaf poşet' istediler

Maraş ve Urfa’da yaşanan saldırıların ardından iktidarın sorumluluk almayan ve sadece aileleri ve sosyal medyayı suçlayan tavrı sürerken, yeni haberler gelmeye devam ediyor.

Sözcü'de yer alan habere göre, Ankara’nın Sincan ilçesi Andiçen Mahallesi’ndeki bir ortaokulda, iddiaya göre 5. sınıf öğrencisi bir çocuk, dedesine ait olduğunu söylediği tabancayla üç gün boyunca okula geldi.

Durumu fark eden velilerin ihbarı üzerine okula polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler tarafından yapılan incelemede söz konusu silaha el konulurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında öğrencinin ailesinden bazı kişilerin gözaltına alındığı öğrenildi.

‘Okula çantayla değil, şeffaf poşetle gelin’ kararı

Olayın ardından okul yönetimi, ilginç bir karar aldı. Öğrencilerin okula çanta yerine şeffaf poşetle gelmesi istendi. Okul çevresinde polis sayısı artırılırken, bazı okul yöneticilerinin de ifade vermek üzere emniyete çağrıldığı belirtildi.