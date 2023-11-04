Ankara’da bazı yollar CHP kurultayından dolayı kapatıldı

CHP 38. Olağan Kurultayı 4-5 Kasım’da yapılacak. Kurultayda genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve ‘Değişim’ adayı Özgür Özel yarışacak.

Ankara Emniyet Müdürlüğü, kurultay sebebiyle Ankara’da bazı yolların dün akşam itibarıyla trafiğe kapatıldığı duyurdu.

Emniyet tedbirleri kapsamında kapatılacak güzergahlar açıklandı

4-5 Kasım 2023 tarihlerinde Ankara Spor Salonun’da yapılacak olan program ile ilgili alınacak emniyet tedbirleri kapsamında 3 Kasım 2023 günü saat 22:00’den itibaren;