Ankara'da banka kartı verilmemesine sinirlenen saldırgan banka şubesine ateş açtı

Ankara'nın Çankaya ilçesindeki Vakıf Bank şubesinden banka kartı talep eden bir kişi, kendisine banka kartı verilmemesine sinirlenerek pompalı tüfekle ateş açtığı banka şubesindeki bir personeli yaraladı.

Çankaya GMK Bulvarı'ndaki Vakıf Bank şubesine giden kimliği henüz öğrenilemeyen şüpheli, banka görevlilerinden banka kartı talep etti. Kendisine banka kartı verilemeyeceğinin söylenmesi üzerine, banka görevlileriyle şüpheli arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesiyle şubeden ayrılan şüpheli, kısa süre sonra otomobiliyle bankaya geri geldi. Aracından pompalı tüfekle inen şüpheli, şubenin girişine doğru ateş etmeye başladı. Açılan ateş sonucu saçmalardan biri banka görevlisi Hüseyin Mert Korkmaz'ın kafasına isabet etti.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralanan banka görevlisi sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay sonrası polise teslim olan şüpheli gözaltına alındı. (AA)