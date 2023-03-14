Trabzon'da CHP İl Başkanlığı'nı kurşunlayan iki kişi tutuklandı

Trabzon CHP İl Başkanlığı ile bir işyerinin kurşunlanmasına ilişkin gözaltına alınan 3 kişiden 2'si tutuklandı. Şüphelilerin ifadelerinde, 'olay sırasında alkollü olduklarını, doldur boşalt yaparken silahın ateş aldığını' iddia ettikleri belirtildi.

DHA'nın haberine göre; olay, dün İskenderpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; kimliği belirsiz kişiler, bilinmeyen nedenle tabancayla havaya ateş etti. Tabancadan çıkan kurşunlardan biri Gümüş Batu İş Merkezi'nin dördüncü katındaki CHP Trabzon İl Başkanlığı'nın camına, diğeri ise altıncı kattaki iş yerinin dış cephe kaplamasına isabet etti.

İhbar üzerine adrese gelen polis ekipleri, çevrede dört adet boş kovan buldu. Olaya ilişkin soruşturma kapsamında; silahı kullandığı belirlenen 21 yaşındaki Yunus Emre Bıyık, 24 yaşındaki Burak Yeşilyurt ve 23 yaşındaki Ahmet S. yakalanarak gözaltına alındı.

'Doldur boşalt' yaptıklarını iddia ettiler

Şüphelilerin sorgularında aşırı derecede alkollü olduklarını, olayın havaya doğru doldur boşalt yaptıkları sırada silahın ateş alması sonucu yaşandığını ve herhangi bir kasıtları olmadığını söylediği belirtildi. İşlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede 'Silahla tehdit', 'Genel güvenliği tehlikeye sokma', 'Mala zarar verme' suçlarından hakimliğe çıkarılan üç şüpheliden Yunus Emre Bıyık ve Burak Yeşilyurt tutuklandı, Ahmet S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.