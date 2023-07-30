Ankara YHT Garı'na verilen yolcu garantisi tutmadı: Garantinin üçte biri karşılandı

Limak, Kolin ve Cengiz İnşaat ortak girişim grubu tarafından işletilen Ankara Yüksek Hızlı Tren Garı, garantili yolcu sayısının ancak üçte birine ulaşabildi. 29 Ekim 2016'da hizmete giren Ankara YHT Garı için verilen 30 milyon yolcu garantisi, 10 milyona ulaşabildi.

Sözcü'den Başak Kaya'nın haberine göre; CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül ihalenin işletme süresi ile alındığını belirtti ve 19 yıl 7 aylık sürenin 20 yıl 6 aya uzatıldığını söyledi.

Yolcu başına 1,5 dolar + KDV

Sarıgül, 2017 -2022 yılları arasında 30 milyon yolcu garantisi verildiğini, gerçekleşen yolcu sayısının ise 10 milyonda kaldığı belirtti. Yolcu başına 1,5 dolar+KDV, satılan biletlerin garanti sayısını aşması durumunda ise aşan kısım için yolcu başına ödenen 1,5 doların üçte biri oranındaki kısmı+KDV tutarının işletmeci firmaya ödendiğini vurgulayan Sarıgül şöyle dedi:

“Bugüne kadar her sene artan yolcu garanti sayılarına rağmen firmaya ödenen tutar arttı.Gerçekleşen yolcu sayıları 2017'de 2 milyon 270 bin 421, 2018'de 2 milyon 507 bin 647, 2019'da 1 milyon 934 bin 834, 2020'de 1 milyon 91 bin 881, 2021'de 849 bin 400, 2022'de 1 milyon 415 bin 23 oldu. Toplam yaklaşık 10 milyon yolcu sayısına ulaşılırken garanti olan 30 milyon yolcu sayısının üçte birini ancak yakaladı.”