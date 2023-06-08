Ankara Valiliği'nden şiddetli yağış uyarısı

Ankara Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre Eskişehir, Ankara, Çankırı, Kırıkkale, Yozgat, Sivas, Kırşehir, Nevşehir, Kayseri ve Bolu çevreleri ile Konya'nın kuzey kesimlerinde etkili olacak şiddetli yağış beklentisine karşı yurttaşları uyardı.

Ankara Valiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar olabileceği belirtilerek dikkatli ve tedbirli olunması çağrısı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi Ankara Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi verilerine göre;



9 Haziran Cuma günü kuvvetli ve etkili yağış beklendiğinden dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

⤵️ pic.twitter.com/VdoN0Y7yVp — T.C. Ankara Valiliği (@AnkaraValiligi) June 8, 2023

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi'nden alınan son verilere göre; 9 Haziran 2023 Cuma günü ilimiz çevrelerinde beklenen gök gürültülü sağanak yağışların öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor."

Ankara'da geçtiğimiz hafta sonu etkili olan şiddetli yağış nedeniyle çok sayıda ev ve iş yerini su basmıştı.