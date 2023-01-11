Ankara Üniversitesi'nde Ülkü Ocakları üyesinden bir kadın öğrenciye bıçaklı saldırı

Ankara Üniversitesi'nde Siyasal Bilgiler Fakültesi (SBF) İşletme 4’ncü sınıf öğrencisi ve Ülkü Ocakları üyesi olan Necip Mert Yalçın, dün gece 01.30’da Cebeci Kampüsü’nde Mülkiye Kütüphanesi’nden çıkıp evine giden eski kız arkadaşı E.M.'yi araçla takip ederek önünü kesti.

Yalçın, E.M’yi bıçaklayarak ağır yaraladı. Beş yerinden bıçaklanan E.M. hastaneye kaldırıldı.

Şahdamarında ve akciğerinde hasar bulunan E.M’nin ameliyatı 6,5 saat sürerken, kaldırıldığı hastanenin yoğun bakımında tedavisi devam ediyor.

'İdare göz yumuyor, eli bıçaklı ülkücü çeteler yapıyor'

Konuya ilişkin Ankara Üniversitesi Kadın Dayanışma Komitesi (KDK) yaptığı açıklamada "Kadına karşı işlenen tüm bu suçların sebebi dinci gericiliğin eli bıçaklı ülkücü çetelerin önünü açıp sırtını sıvazlayan idarenin ta kendisidir!" dedi.

KDK'nın açıklamasında şöyle denildi:

"İdare göz yumuyor, eli bıçaklı ülkücü çeteler yapıyor

Ülkemizde her gün yaşanan kadına şiddetin bir örneğini bugün okulumuzda yaşadık. Sıra arkadaşımız E.M., eski erkek arkadaşı Necip Mert Yalçın tarafından bıçaklı saldırıya uğramıştır.

Cebeci Kadın Dayanışma Komitesi olarak okulumuzda yaşanan bu çirkin saldırının en ağır şekilde cezalandırılması için bu olayın takipçisi olacağız.

Kadına karşı işlenen tüm bu suçların sebebi dinci gericiliğin eli bıçaklı ülkücü çetelerin önünü açıp sırtını sıvazlayan idarenin ta kendisidir!

Eli bıçaklı ülkücü çetelerin dağıtılmadığı, her gün öldüğümüz, tacize uğradığımız, sömürüldüğümüz bu düzen böyle gitmez!

Kadın düşmanlığını körükleyen düzen siyasetçileri, kadınları hedef gösteren tarikatlar, kadınlara eşit haklar tanımayan kapitalizm de kadınlara uygulanan şiddettin failidir!

Sıra arkadaşımıza karşı işlenen suçun hesabını tüm faillerden soracağız!

Karanlığa mahkûm değiliz, elbet yeneceğiz. Asla yalnız değiliz! Tüm sıra arkadaşlarımızı bu karanlığı yıkmak için mücadeleye çağırıyoruz!

Cebeci (ANKÜ) Kadın Dayanışma Komitesi"