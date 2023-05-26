Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi öğrencilerinin eylemi kazanımla sonuçlandı

6 Şubat'ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından sekteye uğratılan eğitim öğretim faaliyeti Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi öğrencilerini de mağdur etmişti.

YÖK, "Pek çok üniversitemiz yüz yüze eğitim verilen programların sınavlarının yüz yüze, çevrim içi eğitim verilen programların sınavlarının çevrim içi yapılmasına yönelik karar aldılar. Yükseköğretim Kurulu olarak bu yöndeki kararları destekliyoruz" açıklamasında bulunmuş, söz konusu açıklama sonrasında Eczacılık Fakültesi'ndeki dersler daha öncesinde alınan karara karşın yüz yüze yapılmamasına rağmen final sınavlarının yüz yüze yapılmasına karar verilmişti. Buna karşın eczacılık fakültesi öğrencileri fakültelerinin önünde toplanma kararı almışlardı.

Öğrenciler, hibrit eğitim nedeniyle finallerin yüz yüze yapılmasına ilişkin karara dair eylem gerçekleştirmişti.

Depremin ardından hiçbir hassasiyet gözetilmeden alınan kararlara karşı ayağa kalkan eczacılık fakültesi öğrencilerinin mücadelesi kazanıma ulaştı. Eczacılık fakültesi öğrencilerinin kararlı mücadelesi sonucunda üniversite senatosu tekrar toplandı. Üniversite genelinde eğitimlerini online veya hibrit olarak sürdüren bütün fakülteler için final ve bütünleme sınavlarının online yapılmasına oy birliği ile karar verildi.

'Bir daha enkaz altında kalmamak için ayağa kalktık'

Öğrenciler kararı soL'a değerlendirdi:

"Eğitime erişimin ayaklar altına alındığı, enkaz altında bırakıldığı bu düzen koşulları içinde o enkazın altından sadece ayağa kalkarak çıkabileceklerini belirten öğrenciler eğitimde bu fırsat eşitsizliğini yaratan her koşulla mücadele edeceklerini belirtti. Öğrenciler artan fahiş ev kiralarıyla ne barınabiliyor ne de otobüs firmalarını zengin etmekten öteye geçip üniversitelerine erişim sağlayabiliyorlar. Bunların hepsinin bir mücadele başlığı olduğunu belirten öğrenciler olarak bir daha enkaz altında kalmamak için ayağa kalktık. Biz ne zaman yan yana gelsek bir şeylerin değiştiğini gördük. Dünümüz, bugünümüz, yarınımızla 'Görev Başındayız!' diyoruz."