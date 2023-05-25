Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi öğrencilerinden sınav kararına ilişkin eylem

6 Şubat tarihinde yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından sekteye uğratılan eğitim öğretim faaliyeti bu sefer de Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi öğrencilerini mağdur etti.

Depremin ardından YÖK kararıyla online eğitime geçen Eczacılık Fakültesi, eğitime online şekilde devam etti. 1 Nisan tarihli Fakülte Kurulu kararına göre, fakültede hibrit eğitime geçilmesi ve final sınavlarının yüz yüze yapılması kararlaştırıldı. Ancak söz konusu karar, Türkiye koşullarının gerçekliğine uygun olmaması sebebiyle kısıtlı bir şekilde uygulanabildi. Birçok öğrenci, hibrit eğitime geçilmesine karşın yüz yüze eğitime dahil olamadı.

Fakültedeki final sınavları, 14 Mayıs tarihinde gerçekleştirilen Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci tura kalması sonucunda YÖK kararıyla 1 Haziran sonrasına ertelendi.

YÖK'ün "Pek çok üniversitemiz yüz yüze eğitim verilen programların sınavlarının yüz yüze, çevrim içi eğitim verilen programların sınavlarının çevrim içi yapılmasına yönelik karar aldılar. Yükseköğretim Kurulu olarak bu yöndeki kararları destekliyoruz" açıklamasında bulundu. Söz konusu açıklama sonrasında, Eczacılık Fakültesi'ndeki dersler daha öncesinde alınan karara karşın yüz yüze yapılmamasına rağmen final sınavlarının yüz yüze yapılmasına karar verildi.

Öğrencilerden eylem

Halihazırda yüz yüze eğitime erişemeyen öğrenciler, fakültenin bu kararının depremin ardından hiçbir hassasiyet gözetilmeden alındığını, ulaşım- barınma masrafları ve sıkışık akademik takvimin oy kullanma hakkının gaspını doğurduğunu belirtti.

Öğrenciler, diğer pek çok eczacılık fakültesi gibi final sınavlarının online şekilde yapılmasını talep ediyor.

Söz konusu kararı kınadıklarını ifade eden öğrenciler, bütün bu sebeplerden dolayı Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi önünde gerçekleştirdiği eylemde, Türkiye’nin somut gerçekliğinden kopuk bu karar nezdinde ayağa kalkma çağrısı yaptı. Öğrencilerin mücadelesi sürüyor.