Çukurova Üniversitesi öğrencileri sınav mağduriyetlerinin giderilmesini istiyor

6 Şubat depreminden sonra eğitim öğretime ara verilmesi sonrasında yurtların depremzede yurttaşlara tahsis edilmesiyle birlikte memleketlerine dönen Çukurova Üniversitesi öğrencileri önümüzdeki günlerde yapılacak olan sınavlarda mağdur olmamak için sınavların online yapılmasını talep ediyor.

Bu talepleri için kampanya başlatan öğrenciler bir açıklama yayınlayarak kamuoyundan destek istediler.

Konuya ilişkin açıklama yapan öğrenciler şöyle dedi:

"Ülkemizde yaşanan 6 Şubat depreminden sonra ülke genelinde eğitim - öğretime bir süreliğine ara verilmiş ardından kimi üniversiteler hibrit eğitimle devam ederken bazıları da tamamıyla online eğitimi sürdürme kararı almıştı.

Afet bölgesinde bulunan Çukurova Üniversitesi 6 Şubat depreminden birinci dereceden etkilenmiştir. Çukurova Üniversitesi Senatosu geçtiğimiz Nisan ayında hibrit eğitimle devam edileceğini, bahar yarı yılı dönemi için yapılacak ara sınavların online, yıl sonu final sınavlarının ise yüzyüze yapılacağı kararı almıştı.

Alınan bu kararda öğrencilerin yaşadığı mağduriyeti göz önünde bulundurmamışlardır.

Çukurova Üniversitesi öğrencileri, KYK yurtlarının boşaltılmasıyla barınma sorununu yaşamakta, afet bölgesi olan Adana'da halen devam etmekte olan artçı sarsıntılardan dolayı tedirgin olmakta, bir çok öğrenci saatler süren ulaşım problemi yaşamakta..."

Öğrenciler, “dönem sonu final sınavlarının yüzyüze yapılmasına ilişkin” karara karşın derslerin büyük bir çoğunluğu online olarak yürütüldüğünden ara sınavlarda olduğu gibi final sınavlarının da online yapılmasını talep ettiler.

Bunun için Çukurova Üniversitesi öğrencileri, seslerini gerekli kurumlara duyurmak için #CuOnlineFinalİstiyor adında sosyal medyadan da kampanya başlattı.