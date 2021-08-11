Ankara Ticaret Odası Başkanı: İşsizlik var ama işsiz yok!

ATO Başkanı Gürsel Baran, işsizlik oranının eleman arandığında ‘sıfır’a yaklaştığını iddia etti. “Özellikle; inşaat, sağlık, tekstil, mobilya gibi sektörlerde eleman bulmakta güçlük yaşandığını kaydeden Baran, “Türkiye’de işsizlik var ancak eleman aradığınızda kimse başvurmuyor, başvursa da işi beğenmiyor” dedi.

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı işsizlik oranlarıyla, çalışma hayatındaki gerçeklerin örtüşmediğini savundu. Baran, nitelikli eleman istihdam etmek isteyen tüccar ve sanayicilerin, “kayıt dışı istihdam edilen göçmenler yüzünden” haksız rekabetle karşı karşıya kaldığını söyledi.

Baran, TÜİK verilerine göre yüzde 10,6 düzeyinde olan işsizlik oranının, eleman arandığında ‘sıfır’a yaklaştığını iddia ederek, “Türkiye’de işsizlik var ancak eleman aradığınızda kimse başvurmuyor, başvursa da işi beğenmiyor. Herkes Türkiye gelişsin istiyor ama bu gelişimi sağlayacak sanayi ve ticarette çalışacak nitelikli eleman olmak istemiyor. İşsizlik ve istihdam bir an önce çözüme kavuşturulması gereken bir konu halini aldı. İstatistiklerdeki işsizler nerede?” diye sordu.

Emine Erdoğan’ın kuzeni

Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran’ın AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın kuzeni olduğu biliniyor. Baran, ATO’nun 2016’da yapılan başkanlık seçimlerinde dönemin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in oğlu Osman Gökçek’le yarışmıştı. Baran, Gökçek’e karşı seçimleri 86’ya karşı 100 oyla kazanıp ATO Başkanlığı koltuğuna oturmuştu.