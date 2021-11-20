Ankara Nâzım Hikmet Kültür Merkezi’nde Enver Gökçe anması

40 yıl önce aramızdan ayrılan, sınıfın komünist şairi Enver Gökçe için Ankara Nâzım Hikmet Kültür Merkezi’nde (NHKM) bir anma etkinliği düzenlendi. Etkinlikte Enver Gökçe Toplumcu Gerçekçi Şiir ödülü de sahibini buldu.

“Sınıf şairi Enver Gökçe’yi hayatımıza çağırıyoruz” başlığıyla düzenlenen anma etkinliği, NHKM Yönetim Kurulu adına konuşan Yusuf Şaylan'ın açılışı ile başladı.

Ardından söz alan TKP PMK üyesi Aydemir Güler, "Biz burada ne yapıyoruz, Enver Gökçe'ye borcumuzu ödüyoruz, bugünle buluşturmaya çalışıyoruz, hatırlıyoruz. Ancak yalnızca anmak değil yapmak istediğimiz. Enver Gökçelerin bize ihtiyacının olmadığını biliyoruz" dedi.

'Aydınlanmayı sahipleniyoruz ve mücadeleyi sürdürüyoruz'

"Bugün yeni bir ülke kurmamız lazım, bunun için emek vermemiz lazım. Yarınımızı kurmak için geçmişteki değerlerimizi anıyoruz" diyen Güler şöyle konuştu:

"Cumhuriyetin, aydınlanmanın tasfiye edildiği AKP'li yıllardayız. 1940'lı yıllar da öyleydi. Kurtuluş Savaşı ile kurulan cumhuriyetin tasfiye edilmeye başlandığı, Amerikancı bir dönem. O dönemde TKP'ydi aydınlanmayı sahiplenen, Enver Gökçelerdi. Bugün de aydınlanmayı sahipleniyoruz ve mücadeleyi sürdürüyoruz."

Öykü Şiir Dergisi'nden Zeynel Gül, Gökçe anısına verilen ödülün juri üyelerini tanıtarak, ödülün sahibini açıkladı. 2021 yılı Enver Gökçe Toplumcu Gerçekçi Şiir ödülü sahibi şair Mevlüt Asar, Onur Ödülü sahibiyse şair Sabahattin Yalkın oldu.

Program 2020 yılı Enver Gökçe ödülü sahibi Nihat Behram'ın gönderdiği mektubun okunmasıyla devam etti. Etkinlikte Hasan Hüseyin Yalvaç "Zulme karşı direnen şair Enver Gökçe" sunumuyla, Avukat Yalçın Duman "Enver Gökçe şiirinde toplumcu gerçekçilik ve Anadolu türkülerinin etkisi" ve Metin Turan "Türkiye'ye bir gökyüzü: Enver Gökçe" başlıklı konuşmalarını gerçekleştirdi.

Ardından Mehmet Özer'in hazırladığı sinevizyon gösterimi, Grup Günyüzü'nün Enver Gökçe şarkıları dinletisi gerçekleştirildi. Etkinlik kapsamında Enver Gökçe fotoğraflarının bulunduğu bir sergi de açıldı.