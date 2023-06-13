Ankara merkezli 5 ilde cemaat operasyonu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nca yürütülen soruşturmalar kapsamında, "FETÖ"nün Kara Kuvvetleri ve Jandarma Genel Komutanlığı'nı içerisinde bulunduğu belirtilen ve "mahrem hizmetler"olarak adlandırılan yapılanmasıyla irtibatlı ve iltisaklı şüpheliler tespit edildi.

5’i astsubay rütbesiyle görevde olmak üzere toplam 14 şüphelinin gözaltına alınmasına karar verildi. Şüphelilerin yakalanması için 5 ilde Ankara merkezli eş zamanlı operasyonlar başlatıldı.

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik işlemlere Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam ediliyor. ﻿(AA)