AKP'de vekil transferi planları: 'DEVA, Gelecek ve Saadet'ten bazı isimlerle temas kuruldu'

AKP’de muhalefet partilerinden transfer yapılabilecek “zayıf halkalar”ın konuşulduğu öne sürüldü. Kulislerde, AKP’nin DEVA, Gelecek ve Saadet Partisi’nden bazı isimlerle dolaylı temas kurduğu iddiası konuşuluyor.

Gazete Pencere’den Nuray Babacan’ın kulisine göre, muhalefet partilerinde meydana gelen milletvekili aritmetiği, orta vadede AKP’nin işine yarayacak.

'Hiç sürpriz olmaz'

“Parti içerisinde bir süredir, AKP’ye geçme potansiyeline olan isimlerden söz edildiğini” yazan Babacan şunları kaydetti:

"Parti içerisinde bir süredir, AKP’ye geçme potansiyeline olan isimlerden söz ediliyor. Bu üç partiden bazı milletvekillerinin eski arkadaşları olduğu, hatta diyaloglarının sürdüğü, bazılarının AKP’ye geçmesinin hiç sürpriz olmayacağı konuşuluyor. Hatta il il isim çıkaranlar bile var. Bu sohbetlerde kabul edilen bir gerçek, üç partinin grup kurması durumunda, vekil transfer etmenin zor alacağı.”