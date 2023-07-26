Ankara IŞİD operasyonu: 9 gözaltı

Ankara'da IŞİD'e yönelik operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.

Çatışma bölgelerindeki IŞİD mensuplarıyla irtibatlı oldukları belirlenen 10 yabancı uyrukluya yönelik operasyonda kent genelinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

AA'nın haberine göre şüphelilerin bir kısmının çatışma bölgelerinde bulunduğu, geçmiş yıllarda IŞİD içerisinde faaliyet yürüttükleri bilgileri de elde edildi.

Operasyonda şüphelilerden 9'u gözaltına alındı, birinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

"Yabancı terörist savaşçı" kategorisinde değerlendirilen zanlılar işlem ve sorguları sonrası sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi Başkanlığı görevlilerine teslim edilecek.