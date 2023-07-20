Suruç katliamının 8. yılı: Anmaya çağıran gençler tutuklu, failler firarda

20 Temmuz 2015'te Kobani’deki çocuklara oyuncak götürmek için Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde Amara Kültür Merkezi’nin önünde bir araya gelerek basın açıklaması yapan Sosyalist Gençlik Dernekleri Federasyonu (SGDF) üyelerine yönelik Abdurrahman Alagöz isimli IŞİD üyesinin gerçekleştirdiği canlı bomba saldırısı ile 33 kişi öldü, 100'den fazla kişi yaralandı. Aradan geçen 8 yılda failler hakim karşısına çıkarılmadı.

İddianamenin hazırlanmasının 18 ayı bulduğu, yıllarca sürüncemede bırakılan Suruç davası Ankara Gar Katliamı'nın tek tutuklu sanığı Yakup Şahin’e 34 kez ağırlaştırılmış hapis cezası verilerek kapatıldı. Dava halen firarda olan sanıklar Deniz Büyükçelebi ve İlhami Balı yönünden ise devam ediyor.

Katil Alagöz'ün ağabeyi 3 ay sonra Ankara Gar Katliamı'nı gerçekleştirdi

Katil Abdurrahman Alagöz, Adıyaman’da “Dokumacılar” adı verilen ve onca zaman İslam Çay Ocağı adında bir mekanda açık faaliyet yürüten bir grubun içindeydi. Ne hikmetse uçan kuşu takip edenlerin Dokumacılar'dan haberi yoktu.

Abdurrahman Alagöz'ün kameralara takılan görüntülerde üç saat boyunca Suruç sokaklarında elini kolunu sallayarak gezdiği, herhangi bir engelle karşılaşmadan alana girdiği görülüyor.

Alagöz'ün, ağabeyi ile birlikte "terör nitelikli kayıp" olarak kaydının olduğu, 6 aydır kayıp olduğu, babasının 2 ay önce İl Emniyet Müdürlüğü'ne iki oğlu için de ihbarda bulunduğu ortaya çıkmıştı. Failin ağabeyi Yunus Emre Alagöz ise, katliamdan 3 ay sonra 10 Ekim'de Ankara'da gerçekleşen ve 100 kişinin ölümüne yol açan bir başka katliamın intihar bombacısı oldu.

Canlı bombanın adı katliamdan saatler önce emniyetin bilgi sisteminde sorgulanmış

Abdurrahman Alagöz’ün isminin, katliamdan önce emniyetin bilgi sisteminde iki kez sorgulandığı ve sorgulardan birinin katliamdan 4 saat, birinin de 1 saat önce yapıldığı mülkiye müfettişlerinin hazırladığı son raporla da ortaya çıktı.

Katliama ilişkin Şanlıurfa 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde süren davanın dosyasına giren raporla canlı bomba Abdurrahman Alagöz’ün isminin, saat 11:45’te düzenlenen saldırıdan önce emniyetin sisteminden iki kez sorgulandığı ortaya çıktı.

Müfettişler, o dönem Şanlıurfa İstihbarat Şubesi’nde polis memuru olarak görev yapan A.G.’nin, Emniyet’in şüpheli şahıslarla ilgili bilgilerin yer aldığı DEVA sisteminde, katliamdan yaklaşık 4 saat önce, saldırıyı düzenleyen Şeyh Abdurrahman Alagöz’ün ismini sorguladığını tespit etti.

Alagöz’ün, 10 Ekim saldırısında kendisini patlatan abisi Yunus Emre Alagöz hakkında katliamdan 2 gün önce gelen istihbarat da ilgili birimlere olay günü günü gönderilmiş ve bu istihbarat, ilgili birimlerin eline katliamdan 3 saat 44 dakika sonra ulaşmıştı.

Anmaya çağıran gençler tutuklandı

İstanbul'da Suruç Katliamı’nın 8’inci yılı anmasına çağrı yapmak isteyen 46 kişi gözaltına alınmış, 44 üniversiteli savcılığa sevk edilmişti.

Tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilen 9 üniversiteliden Ayşe Beliz İnce, Gamze Toprak, Berkan Deveci, Yasemin Ebru Gürsoy, Merve Yeşilyurt ve Ali Taha Sarıbıyık tutuklanarak cezaevine gönderildi.