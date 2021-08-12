Ankara Emniyeti'nden 'Altındağ' açıklaması: 76 kişi gözaltında

Ankara Emniyeti "Altındağ olaylarıyla ilgili sosyal medyada gerçek dışı paylaşım yapan ve olaylara karışan" 76 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.
Açıklamada gözaltına alınan 76 kişiden 38'inin yağma, kasten yaralama, hırsızlık, uyuşturucu madde bulundurma ve ticaretini yapma vb suçlardan sabıka kaydı bulunduğu belirtildi.
12.08.2021 Tarihli Basın Açıklaması ⚠️— Ankara Emniyet Müdürlüğü (@EmniyetAnkara) August 12, 2021
Halkımızın sosyal medya üzerinden yapılan provokatif haber ve paylaşımlara itibar etmemesi ve güvenlik güçlerimize yardımcı olması önemle duyurulur. pic.twitter.com/NRC1aAAlrE
Ankara'nın Altındağ ilçesinde dün akşam saatlerinde bir parkta iki grup arasında çıkan bıçaklı kavga sonucunda bir gencin yaşamını yitirmesi üzerine olaylar büyümüş, Suriyeliler ve mahalleliler arasında yağma boyutuna varan gerilimler yaşanmıştı.