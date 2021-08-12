Ankara Emniyeti'nden 'Altındağ' açıklaması: 76 kişi gözaltında

12.08.2021 Tarihli Basın Açıklaması ⚠️



Halkımızın sosyal medya üzerinden yapılan provokatif haber ve paylaşımlara itibar etmemesi ve güvenlik güçlerimize yardımcı olması önemle duyurulur. pic.twitter.com/NRC1aAAlrE