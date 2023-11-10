Ankara Emniyeti'nden 9 Kasım'da '15 Temmuz' paylaşımı: Silinen video yeniden yayınlandı

Ankara Emniyet Müdürlüğü, X hesabı üzerinden 'O hain geceyi unutmadık, unutturmayacağız' başlığı ile 15 Temmuz gecesine ait görüntüler paylaştı. ''Darbe'' benzetmesiyle eleştirilen yargı krizinin ardından gelen paylaşımının "zamanlamasının manidar" olduğuna dair yorumlar yapıldı.

Ancak Ankara Emniyeti'nin bir süre sonra paylaşımını kaldırdığı görüldü. Paylaşımın kaldırılmasına dair de "mesaj veriliyordu" iddiaları ortaya atıldı.

Gece yarısına doğru yeniden paylaşıldı

Ankara Emniyet Müdürlüğü kaldırdığı görüntüyü, aynı başlıkla saat 11.47'de yeniden paylaştı.

15 Temmuz gecesine ait güvenlik kamerası görüntülerinde, Emniyet binasının girişinin TOMA’lar ile kapatıldığı görülüyor. Daha sonra kapalı haldeki yol saat 00.21'de darbe girişiminde bulunan askerlerin kullandığı tanklar tarafından itilerek açılmaya çalışılıyor. Tank ile 2 TOMA'nın karşı karşıya kaldığı anlarda yoğun silah sesleriyle birlikte yaşanan çatışmalar yer alıyor.