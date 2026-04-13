Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden Gökçek’e tepki: ‘Dar gelirli suyu daha pahalıya kullanacak’

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden (ABB), AKP Ankara Milletvekili Osman Gökçek'in Ankara'da suya yapılan zammı iptal ettirdiğine yönelik ifadelerine ilişkin olarak yapılan açıklamada, Gökçek'in başvurusu üzerine verilen kararla sudan indirimli yararlanan 1 milyon 128 bin abonenin suyu zamlı olarak kullanacağı belirtildi.

Açıklamada "Bu kararın sorumluluğu da, faturası da ortadadır. Bu yapılan, Ankaralının değil; kendisi gibi villasında havuz dolduranların hakkını savunmaktır" denildi.

'Yüzde 10 zam faturaya yansıtılacak'

Ankara İdare Mahkemesi, konut ve işyerlerine uygulanan su zammını iptal etti. AKP Ankara Milletvekili Osman Gökçek'in "suya zammı iptal ettirdim" açıklamasının ardından Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada şunlar kaydedildi:

'Suya zammı iptal ettirdim' diyen AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek’in sözleri gerçeği yansıtmamaktadır. İşin aslı; dar gelirlinin kullandığı indirimli tarifeyi ortadan kaldırarak suyun daha pahalıya kullanılmasına neden olacaktır. Bu kararın uygulanmasıyla birlikte maalesef 1 milyon 128 bin abonemiz suyu daha yüksek tarifeden kullanmak zorunda kalacaktır. Bugün indirimli tarifeden yararlanan aboneler suyun metreküpünü yaklaşık 46 liradan öderken, bu karar sonrası 51 liradan ödemeye başlayacaktır. Yani Ankara’daki abonelerin yüzde 66’sı bu karardan doğrudan etkilenecektir. Ve hiç istemesek de mahkeme kararı sonrası yüzde 10 zam faturaya yansıtılmış olacaktır.”

'Bu karar villasının havuzunu dolduranları sevindirdi'

Mahkemenin bu kararı “ASKİ suyu pahalı satıyor” diyerek vermediği kaydedilen açıklamada kararın “tamamen usule ilişkin” olduğu belirtildi.

Açıklamada “Yani mahkeme 'su fiyatı yüksektir' dememekte; bu düzenlemenin meclis kararıyla değil, ilgili mevzuatta öngörülen yöntemle yapılması gerektiğini belirtmektedir.” ifadesine yer verildi.

Ancak sonucun değişmediği kaydedilen açıklamada “Bu karar; suyu tasarruflu kullanan vatandaşı değil, villasının havuzunu doldururken suyu sınırsız bir kaynak gibi tüketenleri sevindirmiştir” denildi.

Melih Gökçek dönemine işaret edildi: 'Babası 1,8 dolardan satıyordu'

Osman Gökçek’in babası Melih Gökçek’in belediye başkanlığı dönemine işaret edilen açıklamada “Gerçek tabloyu bir kez daha hatırlatalım: 2014–2017 yılları arasında babası Ankara’da suyun metreküp fiyatını 1,7–1,8 dolardan satıyordu” ifadesine yer verildi.

2019–2022 döneminde bu rakamın 1 doların altına düşürüldüğü belirtilen açıklamada “Bugün ise yaklaşık 1,02 dolar seviyesindedir. Yani tüm maliyet artışlarına rağmen Ankara’da su, geçmiş döneme göre hâlâ daha düşük bir seviyede sunulmaktadır. Üstelik kademeli tarifenin uygulandığı elektrik ve doğalgaz başta olmak üzere, malzeme ve işçilik maliyetlerinde son yıllarda çok ciddi artışlar yaşanmıştır. Suda kademeli tarife uygulaması ise vatandaşımızı korumak ve tasarrufu teşvik etmek amacıyla hayata geçirilmiştir” denildi.

'10 metreküpün altında su kullanan vatandaşın indirimini iptal ettiren siz değil misiniz?'

Açıklamada şunlar kaydedildi: