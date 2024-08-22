Ankara-Bolu sınırındaki yangının kaynağı da elektrik çıktı

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesine bağlı Şahinler Mahallesi'nde başlayıp Bolu’nun Gerede ilçesine sıçrayan yangının, elektrik direklerinin değişimi sırasında yapılan çalışmadan kaynaklı olduğu ortaya çıktı.

Kızılcahamam ilçesine bağlı Şahinler Mahallesi’nde dün öğle saatlerinde otluk alanda başlayarak Bolu'nun Gerede ilçesinde ormanlık alana sıçrayan yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı.

Yangın nedeniyle Demirler ve Kavacık köylerinde başta yaşlılar, kadınlar, çocuklar ve engelli bireyler olmak üzere 123 kişi tedbir amaçlı tahliye edildi. Demirler köyü yaylasındaki kullanılmayan 10 ev yandı.

Yaklaşık 22 saat sonra bu sabah saatlerinde kontrol altına alınan yangının Şahinler Mahallesi’nde elektrik direklerinin değiştirilmesi için yapılan çalışma sırasında çıkan kıvılcımdan başladığı ortaya çıktı.

Şahinler Mahallesi’nin eski muhtarı Erdoğan Köseoğlu, yangının mahalledeki elektrik direklerinin değiştirilmesi sırasında çıktığını ve yayıldığını söyledi.

Köseoğlu soL’a yaptığı açıklamada “Direkleri değiştiriyorlar. Eski direkleri kaldırmak için alet kullanıyorlar. Oradan kıvılcım çıkıyor. Yangın önce küçük bir alandaydı, daha sonra büyüdü, Bolu sınırlarına kadar ulaştı” dedi.

Köseoğlu “Yerleşim yerini kurtardık gece 1’e kadar mücadeleyle. Şu anda köyümüzde bir tehlike yok” diye belirtti.

soL'un itfaiye kaynaklarından edindiği bilgiye göre de ilk tespitler yangının elektrik direklerinden kaynaklandığına işaret ediyor.

DHA’ya konuşan Gerede ilçesine bağlı Demirler köyü sakini Kadriye Demir de "Yangın köyümüze gelmedi ama yayladaki evlerimiz yanmış. Oraya gidip bakamadık. Şahinler köyünde elektrik direği yapıyorlardı. Yangının oradan çıktığını duyduk. Hayvanlarımız dağda otlanıyordu. Onlara ne olduğu belli değil. Bir de yayla evleri yandı. Ben görmedim ama bana evin yanmış dediler. Hayvanlar akşama kadar gelmezse o zaman ne olduğunu anlayacağız" ifadelerini kullanmıştı.

Demirler Köyü Muhtarı Mehmet Demir ise "Çatak köyünde cenazeye gitmiştim. Oradan haber alır almaz kendi köyüme geldim. Geldiğimde karşı dağdaki yangını gördüm. Ne olduğunu ben de bilmiyorum. Hayvanlarım vardı, onlardan da bir haber almadım. Komşuların hayvanları da dağda. Köyde toplamda 100 civarında hayvanımız vardı. Gerisinden de haberimiz yok ama bu yangın Şahinler tarafından geldi" demişti.

Sabancı'ya bağlı Başkent Elektrik faaliyet gösteriyor

Kızılcahamam’a bağlı Şahinler Mahallesi’nde elektrik dağıtım şebekesi inşa, bakım ve işletme faaliyetlerini Sabancı Holding ve E.ON iştiraki olan Başkent Elektrik (Başkent Edaş) sürdürüyor.

Ankara Valisi Vasip Şahin yangının çıkış nedenine ilişkin yaptığı açıklamada "Şu anda henüz net, teknik olarak bir şey söylemek mümkün değil ama yine insan elinden, insan hatasından kaynaklandığını düşünüyoruz" demişti.