Özelleştirme kül etti: İzmir'deki iki yangının arkasından elektrik çıktı

İzmir'in üç noktasında çıkan orman yangınları üç günün sonunda kontrol altına alınabildi. Yaklaşık 1600 hektara yayılan yangınlarda 16 ev küle döndü.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Karşıyaka'daki yangına piknik ateşinin neden olduğunu söyledi. İzmir Valisi Süleyman Elban ise Urla ve Menderes'teki yangınlara kopan bir elektrik hattından çıkan kıvılcımların neden olduğunu bildirdi.

Elektrik dağıtım hatlarının on yıl önce özelleştirilmesinden bu yana İzmir ve Manisa'da bu işi Aydem Grup'a bağlı Gediz Elektrik üstleniyor.

İhmaller ve kesintilerle tanınan şirket, son olarak İzmir Konak'ta açıkta bıraktığı elektrik kabloları nedeniyle iki kişinin ölümüne neden olmuştu.

Yerin 60-80 santim altında döşenmesi gereken kabloların 15 santimde bırakıldığı, yurttaşların yıllar süren şikayetlerine ve basında yer alan haberlere karşın hiçbir adım atılmadığı anlaşılmıştı.

Ormanlarda kayıp 5'e katlandı

Elektrik dağıtım şirketleri kamudan aldıkları desteklere rağmen gerekli bakım, onarım ve altyapı iyileştirmelerini yapmıyor.

Orman yangınların yaklaşık yüzde 4’ü enerji nakil hatlarından kaynaklanıyor. Bu yangınlarda yanan alansa toplam yanan alanın yüzde 20’sine denk geliyor.

Özelleştirme öncesine ait veriler holdinglerin yol açtığı zararı ortaya koyuyor. 2010'da elektrik kaynaklı yangınlar yüzde 3,5 iken 2021'de yüzde 4,4'e çıktı. Aynı dönemde yıllık saha kaybı yüzde 4,9'dan yüzde 26,8'e çıktı.

Menderes'te elektrik tellerinin yol açtığı orman yangını

Ölüm ve sömürü üzerinden yükselen kâr

Elektrik dağıtım şirketleri yapmadığı yatırımın, ihmal ettiği bakımın faturasını da halka çıkarıyor.

İzmir'deki yangın, kaçak ve kesintilerde imzası bulunan Gediz Elektrik, 2023'te net kârını yıllık yüzde 40 artışla 6,5 milyar liraya yükseltti.

Asgari ücretli bir çalışanın bu kadar parayı bir arada görmesi için 32 bin yıl boyunca hiç harcama yapmadan çalışması gerekiyor.

Düzenlediği bir dizi eylemle halka gitmesi gereken kaynakların kimlerin cebinde durduğunu gösteren Türkiye Komünist Partisi, İzmir'de de Gediz Elektrik'in kapısına dayanmıştı. Şirkete ait bir abone merkezi önünde yapılan eylemde, Gediz Elektrik'in sadece bir yıllık kârıyla ortalama 4 kişiden oluşan 1 milyon 166 hanenin bir yıllık elektrik faturasının ödenebileceğini ya da 325 bin öğrencinin eğitim masrafınının karşılanabileceği vurgulanmıştı.