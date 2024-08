İzmir’de yurttaşlar yangını anlatıyor: 'Vallahi sorumsuzluktan kaynaklandı bu'

İzmir'de Yamanlar Dağı'nda başlayan ve kısa sürede İzmir'in kuzeyini etkisi altına alarak geniş bir alana yayılan yangınlar ancak bugün dördüncü gününde kontrol altına alındı.

Bölgeyi ziyaret edenler yangından zarar gören, evlerini, hayvanlarını kaybeden halkın geç müdahaleye, plansızlık ve sorumsuzluğa tepkisine tanık oldu.

TKP İzmir İl Örgütü, bugün Onur, Latife Hanım, Zübeyde Hanım ve Yamanlar mahallelerinde yaşayan yurttaşları ziyaret etti.

Yurttaşlar, TKP üyelerine yangınlar nedeniyle sık sık ve uzun süreli yaşanan elektrik ve doğalgaz kesintilerinden mustarip olduklarını, yeteri kadar yapılmayan soğutma çalışmaları sebebiyle yangınların bir türlü söndürülemediğini ifade etti.

Yangını uzaktan gördüler, kendilerine ulaşana dek müdahale olacağını düşündüler

Onur Mahallesi’nde yangını epey uzaktan, karşı tepeden gören bir mahalleli “Bizim evlere gelmez, gelse bile o zaman müdahale edilir diye düşündük, ben yine de evin etrafını ıslattım, sonra dükkanın oralara bakmaya çıktım evden. Ben dükkana vardım eşim aradı evimiz yanıyor diye. Bir çıktım ki o uzaktaki yangın eve ulaşmış komşu evler yanıyordu. Kendi imkanlarımızla müdahale ettik” dedi.

Aynı mahalleli, bir çocuğu babasının yemek masasından kurtardığını da anlatarak “Behçet Uz’da yatıyor, yoğun bakımdaydı, yeni servise çıkmış” dedi.

Onur Mahallesi'nden yurttaşımız anlatıyor:



"Üç çocuğuyla kahvaltı yapıyormuş bir kadın, birden ortalarına alev topu düşüyor, bir anda tutuşmuş çünkü. Dumandan çıkamıyorlar, görünmüyor..."



Yurttaşlarımız piyasacılıktan arınmış, halkı önceleyen, düzgün bir planlamayla günlerdir… pic.twitter.com/nzOY6qhQBI — TKP İzmir (@IzmirTkp) August 18, 2024

‘Bir TOMA geldi, 'yokuş orası çıkamam' dedi’

“Yangına müdahale geç oldu burası yoksul mahallesi” diyen mahalleli “Bir tane TOMA geldi ama o da ‘yokuş orası, çıkamam’ dedi. Bazı evlere arkadan müdahale edilse o evler kurtarıldı.” ifadelerini kullandı.

Zübeyde Hanım Mahallesi’nden evlerle ormanı bir yol ayırıyor. Orman küle dönmüş durumda.

Yangının olduğu gün kendi çabaları ile evlerinden hortum çekerek yangına müdahale eden mahalleli “Soğutma yapılmadığı için yeniden yeniden yangınlar çıktı” dedi.

‘Elektriksiz bıraktılar bizi, Gediz’i her gün arıyoruz ama bize dönen yok’

Yangının olduğu gün doğalgaz ve elektriğin kesilmediğini, daha sonra kesildiğini de anlatan mahalleli “Elektriksiz doğalgazsız bıraktılar bizi. Her gün Gediz’i arıyoruz ama bize dönen yok. Her şey plansız, tek bildikleri halkı mağdur etmek” diye tepkisini gösterdi.

Mahallede belediyeye ait atık deposu da yanan yerler arasında. Mahalleli muhtemelen plastik ve başka kimyasalların yanması sonucu oluşan hava kirliliğinin de etkisiyle geniz yanması sorunu yaşadıklarını dile getiriyor.

Ziyaretlerin ardından TKP İzmir İl Örgütü'ne ait sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda "Yaralarımızı dayanışmayla saracak, kayıplarımızın hesabını hep birlikte soracağız" denildi.

Sancaklı köyü sakini: Vallahi sorumsuzluktan kaynaklandı bu, kimse ilgilenmedi

Yangının etkisinin en yoğun hissedildiği Sancaklı ve Doğançay köylerindeki yurttaşlar da ANKA Haber Ajansı'na konuştu.

Sancaklı Köyü sakini Durmuş Ali, yangına yapılan müdahalenin yetersiz olduğunu vurguladı.

İzmir'in ciğerlerini kaybettiğini belirten Ali, yabani hayvanların da yangında can verdiğini ifade ederek şöyle konuştu:

"Geldik burayı söndürdük damı söndürdük ama damın içerisinde keçiler olduğunu bilmiyorduk. Ondan sonra çıktık kardeşimin evi tutuştu, bahçesi orayı söndürdük. Sonra dayımın oğlu kaçırdı burayı söndürdük, halamın oğlunun evine sıçradı. Arazöz geldi büyükşehirden o da yardım etti. Onunla söndürdük. 4-5 tane evi biz söndürdük. Arkadaşlara yardımcı olduk. Bizim istediğimiz buradaki vatandaşı buraya bırakacaktı. Her taraf yandıktan sonra siyasetçi arkadaşlar geldi, iş bittikten sonra gelmeyin.

Burada ekibin başı yok. İtfaiyeyi yönlendirecek bilgili biri yok. Talebimiz devlet karşılarsa, sigorta yok bir şey yok. Devlet, AFAD ekipleri kendileri de tutanak tuttular, devletin buna kanuni bir şeyi varsa yapar yoksa biz ne yapalım. Birçok kardeşimizin evi yandı. Burada 1000 yıllık ağaçlar yandı. Şu coğrafyada bunları görmek istemiyorum, çok üzgünüm. Buralarda yetiştik büyüdük, buraları böyle görmek benim için hiç hoş olmadı. İçim acıyor, şu hale bakar mısın? Bu kadar acı bir şey olamaz. Anlatıyorum ama içim çok dolu.

Elektrik yok millet elektriksiz burada bekliyor 4 gündür. Yok böyle bir şey, bu kadar sahipsiz kalınmamalı küçücük bir köy.

Buranın önü kesilmiş olsaydı ne Doğançay ne Bayraklı, Karşıyaka’nın akciğeri bugün yok olmayacaktı. Vallahi sorumsuzluktan kaynaklandı bu. Kimse ilgilenmedi yanan yansın makilik alan dedi bıraktı, gitti. Herkes üzerine düşeni yapmak zorunda, kamu görevlileri için söylüyorum. Vatandaşa görev verirsen yapar vermezsen yapmaz. İşimiz çok kötü çok zor durumdayız, şu halimize, dağlarımıza bak. Bitti yani bağ bahçe zeytin alanları hepsi yandı. Bütün börtü böcek yandı, yabani hayvanlar hepsi yandı. Çok üzgünüm.”

‘Su olsaydı benim başıma bu iş gelmiyordu’

Yangında evini kaybeden Doğançay Mahallesi sakini Cafer Özçelik ise kendilerine uzanacak bir yardım eli beklediklerini vurgulayarak şunları söyledi:

"Evimizde bir şey kalmadı. Dağdan ateş benden önce geldi, bahçem var yukarıda. Ateş benden önce eve geldi. Küçük bir yer yandı hortumu çektim su yok, bahçede havuzda da su yok. Su olsaydı benim başıma bu iş gelmiyordu. Evimizde her şey gitti. Her şeyim gitti. Hiçbir şey kalmadı. 74’ten beri bu evdeyim. Her şey için yardım istiyorum. Buzdolabı, bulaşık makinesi, çamaşır makinesi, şofben hepsi gitti, hepsi daha yeniydi. Yardım bekliyorum. Kimden gelirse gelsin. Devletimizden mi gelecek belediyeden mi gelecek. Hiçbir şeyim yok. Bir ben varım."

Doğançay mahallesi sakini Selahattin Öztürk'ün de hem evi hem de iş yeri yangın nedeniyle kullanılamaz hale geldi. Yangında can veren 6 köpeğini elleriyle defneden Öztürk şunları söyledi:

"Kümes hayvanlarımız telef oldu. Burada jenaratör, kaynak makinesi, yem karma makinası, kompresör yandı. Evimiz yıkıldı, arka taraf orada barınıyorduk. Neyse ki büyükbaş hayvanımız yoktu o anda. 6 tane köpeğimiz öldü, yandı. Onları da hemen yakına defnettik. Durum bundan ibaret çok üzgünüz. Yorgun, bitkin, moral sıfır. Biz ihtiyaçlarımızın karşılanmasını istiyoruz, doğadan gelen bir şey bu. Bizimle ilgili olan bir şey değil. En başta evimizin faaliyete geçmesini istiyoruz. Ondan sonra bu diğer jeneratör, ufak tefekleri zaten saymıyoruz o telef olan tavukları da saymıyorum. Küçük şeylerin peşinde değilim. Bir peşinde olduğum bu ev ve jeneratörler.”

Abdullah Özatak, Sancaklı Mahallesi'ndeki yangında hem evini hem de beslediği 12 küçükbaş hayvanını kaybetti. "Devletimizden bir yardım istiyoruz" diyen Özatak şöyle konuştu:

“Malımız, evimiz, her şeyimiz yandı. Hayvanlarımız burada yandı, tavuklarımız yandı, evim yandı her şey gitti. Biz buradayız. Bizim istediğimiz devlet bize yardımcı olsun. Gidecek yerimiz yok, olan şey neyse buradayız. 12 tane hayvanım öldü, 50 tane tavuğum vardı onlar öldü, köpeklerim vardı onlar öldü. Destek isteriz başka bir şeyimiz yok. Biz bunlarla geçiniyorduk. Hayvanlardan geçiniyorduk, alım satım yapardık, tavukların yumurtalarını satıyorduk geçimimiz buydu. Başka yerden gelirimiz yok, bir sosyal güvencem de yok. Milletimizden, devletimizden bir yardım istiyoruz.

Geçimini beslediği 5 keçi ile yapan Sancaklı köyü sakini Necmiye hanım ise "başka bir şeyim yok" diyerek kendilerine uzanacak bir yardım eli bekliyor:

"Kimseyi bırakmamışlar burada. Sonra duyduk ki ahır yanmış. Sabah araba tuttuk geldik, keçiler serili yanmış, ahır yanmış. 5 taneydi, beşi de yanmış. Onlarla eğleşiyordum ben, başka şeyim yoktu. Bir kilo, iki kilo süt oluyordu. Onlarla eğleşiyordum. Keçi verieeğiz dediler yerine, bilmiyorum bana ne verecekler. Ahır hiç kalmamış, yandı gitti. Teli demiri ne ise yanmış. Bunları verirlerse sağ olsunlar vermezlerse ne diyeyim."