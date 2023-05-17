Ankara Barosu'na 'Ali Erbaş' davasında beraat kararı

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Erinç Sağkan’ın da aralarında olduğu eski Ankara Barosu Yönetim Kurulu üyeleri, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın "cinsel yönelim" ile ilgili hutbesine karşı yaptıkları açıklama nedeniyle yargılandıkları davada beraat etti.

Davanın karar duruşması, Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesi’nde bugün yapıldı. Duruşmada kararını açıklayan mahkeme heyeti, tüm sanıkların beraatine karar verdi.

Ne olmuştu?

Erinç Sağkan’ın da aralarında olduğu 11 yönetim kurulu üyesi hakkında, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın, 24 Nisan 2020 tarihinde Ankara’daki Hacı Bayram Camii'nde verdiği hutbenin içeriğiyle ilgili yaptıkları basın açıklaması nedeniyle soruşturma başlatılmıştı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmayı tamamladıktan sonra, avukatların yargılama usulüne göre iddianame hazırlayarak Ankara Batı 3. Ağır Ceza Adliyesi Ağır Ceza Mahkemesi'ne göndermişti. Mahkeme, iddianameyi kabul etmiş ve Ankara Barosu’nun eski Yönetim Kurulu üyesi hakkında ‘kamu görevlisine dini inanç, düşünce ve kanaatlerini açıklaması nedeniyle görevinden dolayı hakaret’ suçlamasıyla dava açılmıştı.

11 avukat hakkında 1 yıldan 2 yıla kadar hapis cezaları talep edilmişti. (ANKA)