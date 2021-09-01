Ankara Barosu: Yeni adli yılı kutlayamıyoruz

Yeni adli yılın bugün başlaması vesilesiyle Ankara Barosu'ndan yapılan açıklamada, yargıdaki sorunlara dikkat çekildi.

Ankara Barosu'nun basın açıklamasını yapan Başkan Erinç Sağkan, savunmanın temsilcileri avukatlar için her günün ayrı bir mücadele içinde geçtiğini söyledi.

Sağkan yeni adli yılı kutlamadıklarını söyleyerek bunun gerekçesini şöyle açıkladı:

"Adil yargılanma hakkının yok sayıldığı, savunma makamının yargı sisteminin dışına çıkartılmaya çalışıldığı, avukatların mesleklerini icra ettikleri her ortamda sistematik olarak şiddete uğradığı, öldürüldüğü; müvekkilleri ile özdeşleştirilerek yargılandıkları, ifade ve iletişim özgürlüğünün kağıt üzerinde kaldığı, kadın cinayetlerinin zamana yayılmış bir katliama dönüştüğü, çocukların sadece çocuk değil bir taraftan da işçi oldukları, ormanların çöle, otele ya da santrallere çevrildiği, gözü dönmüş bir cinnetle işkence gören ve öldürülen hayvanların kimseler tarafından duyulmayan çığlıklarının gökyüzünü yırttığı, adaletin tecelli edeceğine olan inancın adli makamlara değil de sosyal medyada kalabalıklara ulaşabilme umuduna havale edildiği ülkemizde yeni adli yılı kutlayamıyoruz."

"Bizler, özgür bir hukuk devletinde evrensel hukuk ilkelerine yaraşır şekilde mesleklerimizi icra etmek için mücadele ediyoruz. Bunu yaptığımız için de sistemli bir yıldırma politikası ile karşı karşıyayız" diyen Sağkan, Ankara adliyelerinin tek çatı altında toplanacağı sözü verilmesine rağmen adliye binalarının altıya bölündüğünü ifade etti. Sağkan bu durumu, "Avukatı ve vatandaşı yıldırmaya odaklı bu sorun sadece avukatın mesleğine ilişkin mekânsal bir sorun değil her gün binlerce vatandaşın da mağdur edildiği ulusal bir adalete erişim problemidir" sözleriyle eleştirdi.