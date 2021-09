Yurtsever Hukukçular: Yeni adli yılda adalet mücadelesini yükseltelim

Yurtsever Hukukçular, yeni adli yılın açılışı dolayısıyla İstanbul Çağlayan ve Ankara Sıhhiye Adliyeleri önlerinde basın açıklaması gerçekleştirdi.

Açıklamayı Yurtsever Hukukçular adına Ankara'da Avukat Aydın Yürek, İstanbul'da Bade Başkan okudu.

"Uzun süren bir karanlığa maruz kalmış olabiliriz, ancak bu karanlığa mahkûm değiliz" diyen Yurtsever Hukukçular, "Aydınlığa, adalete, insanca yaşanacak yarınlara birlikte ulaşacağımıza olan inancımızla yeni adli yılı adalet ve emek mücadelesini yükseltme kararlılığıyla selamlıyoruz!" ifadelerini kullandılar.

Yurtsever Hukukçular'ın okuduğu basın açıklaması şöyle:

YENİ ADLİ YILDA ADALET MÜCADELESİNİ YÜKSELTELİM!

Bugün yeni adli yılın ilk günü. Adına “saray” denilen adliye binalarında, aslında tatil döneminde de hız kesmeden devam eden koşuşturma bugünden itibaren daha da katmerlenecek. Madalyonun bir yüzünde işler görünen devasa bir mekanizma, başlayan biten duruşmalar, alınan-bozulan kararlar varken, öte yüzünde yerinde saymaya devam edenbambaşka bir gerçeklik duruyor. Yaşamın her alanını çepeçevre kuşatmış olan, acı varlığını her an iliklerimize kadar hissettiğimiz bir gerçeklik: Adaletsizlik.

Ülkede adaleti tesis etmekle görevli kurum olan yargının geldiği nokta herkesin malumuyken,hakkını arayan yurttaşların adalet saraylarından eli boş dönmesi ne yazık ki şaşırtıcı değil.

Zorunlu hale getirilen arabuluculuk sistemi ile işyerinde hakkı yenen işçiye, onu hali hazırda sömüren, mağdur eden patronla aynı masaya oturması emredilmekte, patronla masaya oturmadan adalet saraylarımıza başvuru bile yapamazsın denmektedir. İş cinayetinde hayatınıkaybeden işçilerin davalarında ki bunun en somut ve acı örneklerinden birini Soma Katliamı Davası’nda yaşadık, yargı ölen işçinin yitip giden hayatı için adaleti tesis etmektensepatronlara en alt sınırdan ceza vermenin yollarını aramaktadır.

Mafya, sermaye, siyaset üçgeninde yaşanan şaibeli olaylar hiçbir savcının gündemine girmeyi başaramazken, iktidarın hoşuna gitmeyen sosyal medya paylaşımları için adeta bir yargı ordusu harekete geçmekte, ülkenin dört bir yanında binlerce soruşturma başlatılmaktadır.

Kadın cinayetleri etkin soruşturma-kovuşturma ve infaz usullerinden yoksun olduğu ve bir cezasızlık politikasıyla sarmalandığı için tüm hızıyla devam etmekte, siyasi bir gövde gösterisi ve inatlaşma konusu yapılan İstanbul Sözleşmesi’nin iptali kadın düşmanı gerici düşüncenin yargı mekanizmaları üzerindeki etkisini bir kez daha gözler önüne sermektedir. Katiller ve çocuk istismarcıları “delil yetersizliği” gibi sebeplerle serbest bırakılıp rahatça yeniden suç işleyecekleri ortamlara kavuşurken; gazeteciler, öğrenciler, aydınlar, avukatlar senelerce tutuklu yargılanmakta, adil yargılanma hakları gasp edilmektedir.

Tüm yurttaşlar için geçerli olması gereken temel haklar ve özgürlükler ile hukuk güvenliği, hukuki öngörülebilirlik, masumiyet karinesi gibi ilkeler söz konusu iktidara uzak kesimler olunca görmezden gelinmekte, bir hukuk devletinin olmazsa olmaz ilkesi “hukuk önünde eşitlik” her düzey ve düzlemde defalarca ihlal edilmektedir.

“Halkın ekmeğidir adalet” demişti şair yıllar evvel. Bugün ülkemizde işçiler, gençler, kadınlar, halkın üretken kesimlerinin tamamı, her ikisinden de; adaletten de ekmekten deyoksun bırakılmıştır. Ancak bizler Yurtsever Hukukçular olarak biliyoruz ki emekçi halkımız her ikisinin kavgasını birlikte vererek, alın teriyle kazandıkları ekmeklerine de, mahrum edildikleri adalete de kavuşacaklar. Bu mücadelede bizler de sonuna kadar yan yana olmaya devam edeceğiz. Uzun süren bir karanlığa maruz kalmış olabiliriz, ancak bu karanlığa mahkûm değiliz; aydınlığa, adalete, insanca yaşanacak yarınlara birlikte ulaşacağımıza olan inancımızla yeni adli yılı adalet ve emek mücadelesini yükseltme kararlılığıyla selamlıyoruz!