Ankara Barosu seçimleri sonuçlandı: Erinç Sağkan yeniden başkan oldu

Ankara Barosu'nun dün başlayan 66. Olağan Genel Kurulu kapsamında yapılan seçimleri Demokratik Sol Avukatlar Grubu kazandı.

Yaklaşık 21 bin avukatın kayıtlı olduğu Ankara Barosu'nun seçimlerinde 12 bin 920 avukat oy kullandı. Demokratik Sol Avukatlar Grubu'nun adayı mevcut baro başkanı Erinç Sağkan, 6 bin 969 oy alarak ikinci kez başkanlığa seçildi.

Özgürlükçü Çağdaş Avukatlar Grubu adayı İlke Işık bin 284 oy, Mesleğe Vefa Grubu adayı Sezgin Özkan 2 bin 178 oy, Doğrudan Demokrasi Hareketi adayı Nihad Karslı 164 oy, Avukat Hakları Grubu adayı Nazlı Didem Moğulkoç bin 572 oy aldı.