Ankara-Bala yolu sel nedeniyle ulaşıma kapandı

Karayolları Genel Müdürlüğü, sel nedeniyle Ankara - Bala yolunun ulaşıma kapandığını açıkladı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Ankara - Bala yolunun 16. kilometresinde aşırı yağışlar sonrasında etkili olan sel birikintisi sebebiyle yol ulaşıma kapandı.

Karayolları ekipleri yolun trafiğe açılması için bölgede çalışmalarını sürdürüyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ankara'da dahil olmak üzere bugün için 32 şehre sarı uyarı vermişti. Keçiören ilçesinde öğleden sonra başlayan şiddetli yağış etkisini göstermişti.

Araç içerisinde yağmura yakalanan vatandaşlar zorluk yaşarken, yaya olarak şiddetli yağışa maruz kalan vatandaşlar ise yolda mahsur kalmıştı. (AA)