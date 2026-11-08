Ankara-Bakü gerilimi sona mı erdi? Erdoğanlar ve Aliyevler’den ele ele, kola kola ‘birlik’ pozu

AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'ın 8 Kasım Zafer Bayramı dolayısıyla düzenlenen törenlere katılmak üzere bugün Azerbaycan'a gitti.

Şuşa Valiliği’nde düzenlenen resmi törende Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’ı Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve eşi Mihriban Aliyeva karşıladı.

Erdoğan ile Aliyev ve eşlerinin karşılama sırasında el ele, kol kola görüntüleri dikkat çekti.

Erdoğan daha sonra Aliyev ile görüştü.

Aliyev: Birliğimiz ve kardeşliğimiz sarsılmaz, sarsmak isteyenlerin hevesleri kursaklarında kalacak

Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Aliyev, “Zafer Günü'nde bizimle birlikte olmanız bütün Azerbaycan halkını sevindiriyor. Bundan dolayı size özel olarak teşekkür etmek istiyorum” dedi.

“Savaş boyunca siz, aziz kardeşim ve kardeş Türk halkı bizim yanımızdaydınız” diyen Aliyev savaşın ilk saatlerinde Erdoğan’ın yaptığı açıklamayla kendilerine “ilave güç ve moral” verdiğini söyledi.

Savaş sırasında askeri desteğe ilişkin bir ifade kullanmayan Aliyev Şula Beyannamesiyle iki ülke arası ilişkilerinin resmen müttefiklik seviyesine yükseldiğini söyledi.

Aliyev “Oysa biz zaten her zaman müttefiktik. Türkiye ve Azerbaycan halkları kardeş halklardır. Defalarca söyledim, dünyada bizim kadar birbirine bağlı olan başka halklar da devletler de yoktur. Bu, bizim en büyük zenginliğimizdir. Şuşa Beyannamesi, bu tarihi bağları ve ilişkileri yalnızca resmi bir çerçeveye oturtmuştur” diye konuştu.

İki ülkeyi birleştirenin “ortak tarihi, etnik kökenleri, dili, edebiyatı ve manevi değerleri” olduğunu dile getiren Aliyev bunu “büyük bir zenginlik” diye niteledi.

Bugün devletlerarası ilişkilerin de "bu zenginlik ve güçlü temel üzerinde” geliştiğini kaydeden Aliyev “Bizim birliğimiz ve kardeşliğimiz sarsılmazdır. Bunu sarsmak isteyenler ise amaçlarına hiçbir zaman ulaşamayacaklar. Hevesleri kursaklarında kalacak. Biz, iki halk ve her şeyden önce iki lider olarak bu zenginliği koruyoruz. Hiç kimsenin aramıza girmesine ya da kendi kişisel çıkarları uğruna birliğimize, kardeşliğimize ve dayanışmamıza gölge düşürmesine izin vermeyeceğiz” diye konuştu.

'Türkiye-Azerbaycan birliği istikrar ve güvenliğin önemli faktörü'

Erdoğan’ı öven Aliyev şunları kaydetti:

“Bugün Türkiye Cumhuriyeti, aziz kardeşim, Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde büyük bir güç haline gelmiştir, dünya çapında büyük bir güçtür. Yalnızca bölgede yaşanan gelişmelerde değil, aynı zamanda dünya açısından önem taşıyan meselelerde de söz sahibidir. Türkiye'nin güçlü ekonomisi, güçlü sanayi potansiyeli ve siyasi ağırlığı bugün bir gerçektir. Bu durum, bizi son derece sevindiriyor ve bize de güç katıyor. Azerbaycan da son yıllarda büyük bir gelişme kaydetmiştir ve bugün bu yolda güvenle ilerlemektedir. Birlikte çok daha güçlüyüz. Geniş bir coğrafyayı kapsayan bölgede Türkiye-Azerbaycan birliği önemli bir unsurdur. Bu birlik, istikrarın, işbirliğinin ve güvenliğin önemli bir faktörüdür.”

Erdoğan'ın “yoğun programına rağmen” Zafer Günü’nde Karabağ’da bulunması için “bizim birliğimizi bütün dünyaya bir kez daha göstermektedir” diyen Aliyev "Bu birliğin ebedi olacağına eminim. Ne Türkiye'de ne de Azerbaycan'da hiç kimsenin bu konuda bir şüphesi olmadığını biliyorum. Geçmişte de birlikteydik, savaş döneminde de birlikteydik, bugün de birlikteyiz ve gelecekte de birlikte olacağız. Bu tarihi ziyaretin en önemli sonucunun tam da bu olduğunu düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Ne görüşüldü?

Erdoğan ile görüşmesinde ele aldıkları konuları "siyasi ilişkiler, ekonomik ilişkiler, yatırımlar, enerji, ulaşım koridorları ve Zengezur Koridoru" olarak sıralayan Aliyev “Ancak ziyaretin en önemli sonucunun, az önce de ifade ettiğim gibi, Türkiye-Azerbaycan birliğinin ebedi ve sarsılmaz olduğunun bir kez daha ortaya konulması olduğunu düşünüyorum” dedi.

Görüşmenin içeriğine ilişkin Erdoğan da konuşmasında ayrıntılı bilgi vermedi. Ancak basın toplantısında sergilenen sıcak görüntülerle ikili son haftalarda iki başkent arasında yükselen gerilimde uzlaşıya varıldığı mesajı verdi.

Erdoğan: Kardeşliğimizi zayıflatmak isteyenler emellerine ulaşamayacak

Aliyev'in ardından konuşan Erdoğan “Bundan altı sene önce İlham kardeşimin dirayetli liderliğinde yekvücut olan Azerbaycan halkı, büyük bir kahramanlıkla Karabağ'ı yeniden hürriyetine kavuşturmuştur. Bu şanlı zafer, Azerbaycan'ın haklı davasının en güzel tezahürü, tüm Türk coğrafyasının övünç kaynağı olmayı sürdürüyor. Hepinizin bildiği üzere Türkiye ile Azerbaycan arasındaki münasebetler, tarihin türlü imtihanlarından geçerek bugünkü ileri seviyesine ulaşmıştır” dedi.

Erdoğan da Aliyev ile benzer şekilde “kardeşliğimizi zayıflatmak isteyenler, dün olduğu gibi bugün de yarın da emellerine asla ulaşamayacaktır” ifadelerini kullandı.

“Beraberliğimiz her zaman daim olacaktır” diyen Erdoğan “Biz, bu vizyonu aynı zamanda Türk dünyasında hakim kılmak için de var gücümüzle çalışıyoruz. Türk Devletleri Teşkilatımızın bugün ulaştığı ileri seviye ortak irademizin ve gayretlerimizin en somut neticesidir. Bu vesileyle dönem başkanlığı süresince Türk dünyasının birlik ve dilliği için sergilediği gayretler dolayısıyla Azerbaycan'a teşekkür ediyorum. Biz de dönem başkanlığımız sırasında teşkilatın daha etkin, daha kapsamlı bir yapıya kavuşması için çaba göstereceğiz” dedi.

'Karabağ'da yeniden inşa ve kalkınma çabalarına katkı sunmaya devam edeceğiz'

Erdoğan Azerbaycan’ın “öz topraklarını işgalden kurtarmasının” Güney Kafkasya'da yeni bir dönemin kapısını araladığını belirttiği konuşmasında “Bugün önümüzde duran vazife, meydanlarda kazanılan zaferi kalıcı barış ve istikrarla taçlandırmaktır. Biz Azerbaycan'ın haklı mücadelesini sahiplendiğimiz gibi, bölgemizde kalıcı barışın tesisine yönelik samimi gayretlerini de destekliyoruz. Karabağ'ın yeniden imarı ve bölgenin eski canlılığına kavuşturulması Azerbaycan'ın ortaya koyduğu gayretleri büyük takdirle takip ediyoruz” ifadesini kullandı.

Karabağ’da yeniden inşa ve kalkınma çabalarına katkı sunmaya devam edeceklerini söyleyen Erdoğan “İşte en son Cebrail'de Türkiye-Azerbaycan Uluslararası Ormancılık Eğitim Merkezi ve Fidanlık tesisini kazandırmanın gururunu yaşadık. Tarım ve Orman Bakanlığımız katkılarıyla kurulan bu tesis, Türkiye Azerbaycan işbirliğinin yeni bir nişanesi olmuştur. Ayrıca Ağdam’da 14 bin 500 metrekare büyüklükteki 40 derslikli okulumuzun inşasına da başlandı. İnşallah gelecek sene İlham kardeşimle birlikte açılışını yapacağız” dedi.

Toplantının ardından Erdoğan ile Aliyev, el ele tutuşarak ellerini havaya kaldırdı ve basın mensuplarına poz verdi.

Bakü-Ankara geriliminde yeni iddia: 'Aliyev fon vurgununda büyük para kaybetti'

AKP ile Azerbaycan hükümeti arasındaki "başörtüsü" geriliminin aslında Azerbaycan Cumhuraşkanı İlham Aliyev'in finansal kaybının üzerini örtmek için kullanılan bir "sis perdesi" olduğuna yönelik bir iddia bugün gerici Akit'in haberine yansımıştı.

Habere göre "Azad Söz" yayınında konuşan Azerbaycan'ın eski Belçika Büyükelçisi Arif Şahmarlı, iki ülke arasındaki krizin İsrail'le ilişkiler gibi farklı boyutları olabileceğini ancak asıl kırılmanın Türkiye'deki "fon vurgunu olduğunu" öne sürmüş, söz konusu fonun bir devlet fonu olmadığının altını özellikle çizen Şahmarlı, "Türkiye'de en büyük dahili mesele ne meselesi? Fon buhranı. Aliyev'in bu fonda büyük paraları battı ve şimdi bu paraları talep ediyor" ifadelerini kullanmıştı.

Krizin görünen yüzü: Başörtüsü, iptal edilen ziyaret ve arama kararları...

Türkiye ve Azerbaycan arasında kamuoyuna yansıyan kriz, Aliyev yönetiminin eğitim alanında hayata geçirdiği yeni kıyafet yönetmeliğiyle patlak vermişti. Eylül ayından itibaren okullarda başörtülü öğrencilerin derslere alınmaması ve eylemlere yönelik gözaltılar, Türkiye'deki iktidar çevrelerinin tepkisini çekmişti.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'ın Bakü'yü hedef alan eleştirilerine Azerbaycan iktidar partisinden "İç işlerimize karışmayın" uyarısı gelmiş, Saral'ın görevden alınması da aradaki buzları eritmeye yetmemişti. Gerilim, Azerbaycan Başsavcılığının Türkiye'den yedi kişi hakkında uluslararası arama kararı çıkarması ve 31 kişiye ülkeye giriş yasağı getirmesiyle tırmanmış, Aliyev de planlanan Türkiye ziyaretini iptal etmişti.

Diplomatik restleşmelerin ardından devreye giren Erdoğan ise geçtiğimiz günlerde "Kardeşliğimizin aşamayacağı engel yoktur" diyerek havayı yumuşatmaya çalıştı. İletişim Başkanlığı, Erdoğan'ın Zafer Günü kutlamaları vesilesiyle bugün Azerbaycan'a giderek Aliyev ile baş başa bir görüşme gerçekleştireceğini duyurmuştu.

soL TV de söz konusu gerilimi "‘Büyük Türkiye’ Azerbaycan’da nasıl duvara tosladı?" başlıklı videosunda işlemişti. Dosyada, "AKP iktidarı, Azerbaycan krizinde neden ve nasıl duvara tosladı?", "Aliyevler nasıl oldu da Erdoğan ve AKP’ye karşı bu kadar net bir karşı çıkış sergiledi?", ve "Başörtüsü tartışmalarının arkasındaki esas gerçekler neler?" gibi soruların yanıtları verilmişti.