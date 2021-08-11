Ankara Altındağ'da kavga sonrasında gelişen olaylar: Valilik açıklama yaptı

Ankara Valiliği, Altındağ ilçesinde dün akşam saatlerinde bir parkta iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgaya ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada olayda biri ağır iki kişinin yaralandığı, iki kişinin gözaltına alındığı, olayla ilgili tahkikatın sürdüğü belirtildi.

Çeşitli kaynaklardan alınan bilgiye göre, Battalgazi Mahallesi'nde bulunan bir parkta iki grup arasında çıkan kavgada Suriyeli mülteci Y.A.'nın bıçakla Emirhan Yalçın ve Ali Yasin Güler'i yaralamasının ardından bir grup mahallede tekbir getirerek yürüyüş düzenledi, mültecilere ait ev, işyeri ve araçları hedef aldı. Bölgeye çok sayıda çevik kuvvet ve TOMA sevk edildi. Grup bir süre sonra dağıldı.

Göğsünden aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralanan Yalçın'ın durumunun kritik olduğu, Güler'in ise sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Kavgaya karışanların yakalanması için çalışma başlatan polis, şüpheli Y.A.'yı yakaladı.

Olaya ilişkin Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamada şöyle denildi:

“10.08.2021 günü 21:30 sıralarında Altındağ ilçesinde iki ayrı grup arasında çıkan tartışma kavgaya dönüşmüş ve sonucunda biri ağır olmak üzere iki vatandaşımız maalesef yaralanmıştır.

"Yaralı vatandaşlarımız hemen hastanede tedavi altına alınmışlar ve tedavileri halen devam etmektedir. 2 vatandaşımızı yaralayanların yabancı uyruklu şahıslar olduğu tespit edilmiş olup; 2 şahıs gözaltına alınmıştır. Söz konusu üzücü olayla ilgili tahkikat tüm yönleriyle devam etmektedir.”