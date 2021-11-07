Ankapark’ta yeni skandal: Fuar diye gidip Medine'yi ziyaret ettiler

Melih Gökçek döneminde, “Ankapark’ın tanıtımı” adı altında Cidde’deki fuar için ihale yapıldığı ancak fuar kafilesinin büyük bir kısmının bir süre sonra Cidde’den ayrılarak Medine’ye gittikleri tespit edildi.

Birgün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre, 29 Ocak 2016 tarihinde davet usulü yapılan ihaleyi belediye şirketi Anket AŞ’nin kazandığı, şirketin aynı gün iki saat içerisinde işi alt taşerona ihale ettiği belirlendi. İhale içeriğinde 36 metrekarelik fuar alanı için 25 orta ve üst düzey bürokratın görevlendirildiği, bunlara 7 adet VİP araç tahsis edildiği ve 5 yıldızlı otellerde konakladıkları ortaya çıktı

Dönüş biletleri Medine'den

Organizasyona belediye adına katılan Gökçek dönemi üst düzey bürokratlarının eşleri de dahil oldu. Dönüş biletlerinin tamamının, fuarın başlangıç tarihinden önce, 01 Şubat 2016 tarihinde Cidde’ye 418 kilometre uzaklıktaki Medine üzerinden dönülecek şekilde alındığı ve gezinin iş kalemlerine yer verilmeyerek “organizasyon” adı altında tek kalemde fatura edildiği tespit edildi.

Soruşturma başlatıldı

Ankara Büyükşehir Belediyesi kaynakları, fuar alanından çok uzakta, başka bir kentten dönüş biletlerinin alınmasının ve üst düzey bürokratlarının eşleriyle birlikte Suudi Arabistan’a gitmesinin “dini vecibeleri yerine getirmek maksatlı” değerlendirildiğini belirtti. İşin verildiği firma üzerinden üst düzey bürokrat ve eşlerinin hangi otel, şehir ve harcamalarda bulunduklarının ayrıntılı bir şekilde inceleneceği ve konuyla ilgili olarak soruşturma başlatıldığı belirtildi.