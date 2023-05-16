ANKA Haber Ajansı'ndan 'seçim gecesi' açıklaması

ANKA Haber Ajansı, 14 Mayıs seçimleriyle ilgili veri aktarımına ilişkin açıklama yaptı. ANKA'nın açıklamasında verilerin 'tam, doğru ve tarafsız bir şekilde abonelere zamanında ve hızla sunulduğu' belirtildi. ANKA, seçim gecesi abonelerine servis ettiği verileri de yayımladı.

Ajansın açıklaması şöyle:

"ANKA Haber Ajansı, 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimlerinde tüm verileri yayıncılık ilkeleri gereği tam, doğru ve tarafsız bir şekilde toplamış ve abonelerine zamanında sunmuştur.

Veriler yine aynı ilkeler ışığında haberleştirilmiş ve abonelerin sandık sonuçlarından hızla haberdar olması sağlanmıştır.

ANKA Haber Ajansı, aynı sorumluluk ve şeffaflık ilkesi gereği ve bilgi kirliliğini önlemek amacıyla elindeki verileri kamuoyu ile paylaşmayı görev bilmektedir."