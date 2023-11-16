ANKA Haber Ajansı'nda 'Beşli Çete' reklamı

CHP başta olmak üzere düzen muhalefetinin, AKP iktidarı döneminde kamu ihalelerinden aldığı büyük paylar ve yolsuzlukları nedeniyle "Beşli Çete" diye adlandırdığı şirketlerden Limak Holding'in reklamı, CHP'li Tuncay Özkan'a yakınlığıyla bilinen ANKA Haber Ajansı tarafından servis edildi.

ANKA Haber Ajansı Limak Holding'in "advertorial yayın" içeriğini, üyelerine "Limak Şirketler Grubu, Karayipler'deki havalimanı ihalesine hazırlanıyor" başlığıyla geçti.

Sözkonusu içerikte Limak Şirketler Grubu'nun halihazırda işlettiği Kosova ve Senegal uluslararası havalimanlarına ek olarak "yeni stratejik adımlar" attığı, bu kapsamda Karayipler’in turizm merkezlerinden Turks & Caicos Adaları’nda Howard Hamilton Uluslararası Havalimanı (HHIA) için düzenlenen ihaleye yeterlilik başvurusu yaptığı anlatıldı.

Proje için tekliflerin 2024’ün ilk çeyreğinde verileceği duyurulan reklam içeriğinde, "yap-işlet-devret" modeliyle yapılacak projede ihaleyi kazanan şirketin havalimanını 30 yıl işleteceği belirtildi. Reklam içeriğinde Limak Şirketler Grubu Birleşme ve Satın Almalardan sorumlu Kurumsal Finansman Grup Başkanı Kerem Güzel'in açıklamalarına da yer verildi.