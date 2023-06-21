Animaks emekçileri ödenmeyen kıdem tazminatı ve ücretlerinin ödenmesini bekliyor

Keloğlan, Anka gibi ünlü çizgi filmler dahil çeşitli işlere imza atan reklam ve animasyon şirketi Animaks’ta çalışan onlarca işçi 2018 yılında iflas gerekçesiyle işten çıkarıldı. Bu tarihten sonra ücret ve tazminat hakları ödenmeyen işçiler dava açıp kazanmalarına rağmen alacakları şirket tarafından ödenmedi.

Hakları için bir araya gelen şirket çalışanları, tüm arkadaşlarını Patronların Ensesindeyiz’de bir araya gelerek seslerini yükseltmeye çağırdı.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Patronların Ensesindeyiz, şu ifadeleri kullandı:

"Patronların Ensesindeyiz’e ulaşan Animaks işçileri, TRT ve Ankara Büyükşehir Belediyesi dahil pek çok kuruma iş yapan şirketin şoföründen sanat yönetmenine kadar herkesin şirketten alacağı bulunduğu belirtildi. Onlarca işçi hakkını almak için beklerken şirket hala faaliyetini sürdürüyor ve işçi çalıştırmaya devam ediyor.

Şirketin patronu Avni Barış İslamoğlu’ndan PE’ye ve işçilere verilen bilgiye göre, belli olmayan bir tarihte ödeme vaadinde bulunulacağı belirtildi. Oysa haklarını mahkeme kararları ile hüküm altına aldıran işçilerin alacakları günden güne erirken pek çok işçinin alacağı da birkaç ay içinde zamanaşımına uğramış olacak.

Haklarına kavuşmak için bir araya gelen şirket çalışanları, tüm arkadaşlarını Patronların Ensesindeyiz’de bir araya gelerek seslerini yükseltmeye çağırıyor."