Patronların Ensesindeyiz'den iş cinayetini 'teknik arıza' diye duyuran bakanlığa yanıt

İstanbul'da Marmaray Pendik-Ataköy seferini yapan tren Zeytinburnu-Yenimahalle arasında raylarda çalışan işçiye çarpması sonucu işçi olay yerinde hayatını kaybetmişti.

Ulaştırma Bakanlığı'na bağlı Marmaray'ın Twitter hesabından, "Üzücü bir olay nedeniyle seferlerimiz gerçekleştirilememektedir" paylaşımı silinerek yeni bir paylaşımda, "Teknik bir sebeple Marmaray trenleri Kazlıçeşme-Ataköy arası tek yoldan işletilmekte, seferler bu nedenle gecikmeli olarak yapılmaktadır" denilmişti.

Patronların Ensesindeyiz Dayanışma Ağı, olayın ardından durdurulan seferleri 'teknik arıza' diye duyuran Marmaray'a yanıt verdi.

"Ulaştırma Bakanlığı lügatında teknik arıza" başlıklı yanıtta, "Marmaray hattında çalışan bir işçinin tren çarpması sonucu yaşamını yitirmesi. Almadığınız iş güvenliği önlemleri ve rantiyeniz, 26 yaşında bir işçi arkadaşımızı aldı. Utanmazlığınız, lügatınız, düzeniniz batsın!" denildi.