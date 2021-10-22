Zeynep Suda yürütücülüğünde gerçekleşecek olan "Anılardan Tarihe: Cumhuriyet Türkiyesi'nde Hafıza, Mekân ve Siyaset" atölye çalışması 7 Kasım’da İstanbul Kadıköy'deki NHKM’de başlayacak.

Atölyenin duyurusu şöyle:

"Bu atölye çalışmasında Cumhuriyet Türkiyesini, dönem ve sorunları, öne çıkan temaları ve modaları geç Osmanlı döneminden başlayarak anılar yardımıyla ele almayı amaçlıyoruz. Geç Osmanlı dönemi derken 1908 ve sonrasını esas almak, büyük savaş ve cumhuriyetin kuruluşunu, İstanbul, İzmir ve Ankara’da yaşayan ve anıları yayınlanmış aydınlar, sanatçı ve siyasetçiler, gazeteciler gözünden izlemek, onların kişisel ve grup, aile deneyimleri ile Cumhuriyet Türkiye’sinin dönemleri, çelişkileri ve dinamiklerini izlemeyi hedefliyoruz. Bunu en iyi yapabileceğimiz araç kişilerin yaşam öyküsü anlatıları ve anılarıdır. Aile öykülerinden başlayarak anılarını nasıl ele aldıkları, dönemleri ve deneyimlerini nasıl değerlendirdikleri tarih ve siyaset açısından kıymeti bilinmeyen bir önem ve değer taşıyor.

Ele alacağımız anılar pek çok başka anı arasından seçildi. Anıları bir tarihsel belge olarak kullanmak elbette çeşitli sorunlar taşıyor. Bilimsel tarih çalışmaları ile hafıza, anılar ve anlatılar arasında farklılıklar, öznellikten, kişisel deneyim ve bakış açılarından kaynaklanan kırılmalar var. Çalışmamızın amaçları arasında tarih yazımı ile bu türden kişisel anlatıların, hayat öyküleri ve anıların farklılıkları üzerine düşünmek ve çalışmak da yer alıyor. Tüm eksiklikleri, görüş ve deneyim farklılıkları ve yazılış amaçlarına bağlı olarak kırılmış merceklerden bakış açılarına karşın bu anıların ülkemizin yakın tarihine ışık tutacak nitelikte ve canlılıkta olduklarını düşünüyoruz. Tarihi bir de yaşayanların gözünden düşünmek ve tartışmakta yarar var.

Atölye Günleri: Her Pazar 13:00 – 15:00

Atölye Süresi: 6 hafta

Detaylı bilgi için: https://www.nhkm.org.tr/category/atolyeler/