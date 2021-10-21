Anayasa Mahkemesi'nden Gezi davası kararı

Anayasa Mahkemesi, Gezi Parkı’nda düzenlenen toplantı ve gösteri yürüyüşüne katılanların cezalandırılmalarının toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme haklarını ihlal ettiğine ilişkin başvuruyu karara bağladı.

Mahkeme, AKP iktidarının talimatıyla uygulanan, ölüm ve yaralanmalara neden olan polis saldırılarının gösteri ve yürüyüş hakkını ihlal ettiğine ilişkin başvuruya "dayanaktan yoksun" dedi.

Yüksek Mahkeme şu hükme vardı:

1. Terör örgütüne üye olmamakla birlikte terör örgütü adına suç işleme suçundan cezalandırılma dolayısıyla toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının ihlal edildiğine ilişkin iddianın başvuru yollarının tüketilmemesi nedeniyle kabul edilemez olduğuna,

2. Toplantı ve yürüyüşe silahla katılma, kanuna aykırı toplantıda ihtara rağmen dağılmamakta ısrar etme ve görevi yaptırmamak için direnme suçlarından cezalandırılma dolayısıyla toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının ihlal edildiğine ilişkin iddianın açıkça dayanaktan yoksun olması nedeniyle kabul edilemez olduğuna,

Yargılama giderlerinin başvurucular üzerinde bırakılmasına oy birliğiyle karar verildi.