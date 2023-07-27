'Anayasa Mahkemesi toplansaydı, Selahattin Demirtaş tahliye olacaktı'

Anayasa Mahkemesi, 4 Kasım 2016'dan bu yana cezaevinde tutuklu bulunan eski HDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın ikinci tutukluluğu ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) Büyük Dairesi’nin ihlal kararının uygulanmamasına ilişkin yaptığı bireysel başvuruyu gündemine almasına karşın görüşmeyi son dakikada ertelemişti.

Artı TV’nin haberine göre; Demirtaş’ın avukatlarından Mahsuni Karaman dava sürecine dair, "AİHM büyük daire kararlarına karşı tırnak içinde söylüyorum, bir takım karşı hamleler geliştirildi. Sayın Demirtaş’a iri ufaklı dosyalardan verilen cezalarla tahliyelerin önüne geçildi" dedi.

Karaman, Demirtaş’ın Avukatı, AYM’nin erteleme kararına dair de şunları söyledi:

"Anayasa mahkemesi sitesinde ayın 19’unda Demirtaş’ın dosyasını 25 Temmuz’da genel kurulda inceleyeceğini ilan etmişti. Ve heyacanla bekliyorduk. Toplantıdan çıkacak kararın büyük olasılıkla ne olacağını tahmin ediyorduk. Esasına dair bir inceleme yapılmış olsaydı Anayasa Mahkemesi hak ihlali kararı vererek Selahattin Demirtaş’ı serbest bırakmasına dair karar verecekti. Anayasa mahkemesi gibi bir kurumun Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin kararının aksine bir karar alması olasılık dışındadır."

'AYM’nin kaderini belirleyecekti'

Karaman, aksi bir karar çıkması durumuna dair ise, "AİHM büyük dairenin kararının yok sayılmasının AYM’nin kaderini belirleyecekti ve etkili bir iç hukuk yolu olmaktan çıktığı anlamına gelirdi" ifadelerini kullandı.

'Demirtaş'a yeni dosya istinafta'

Mahsuni Karaman, toplantıya katılmayan AYM üyesiyle ilgili ise şu ifadeleri kullandı:

"Anayasa mahkemesinin ayın 19’u itibariyle ayın 25’inde yani beş altı gün sonra sayın Demirtaş’ın dosyasını gündeme alacağını ilan etmesi üzerine o sırada başka bir dosyadan dönemin Ankara cumhuriyet baş savcısına karşı bir savunmasında Yüksel Kocaman’a yönelik sarf ettiği sözler var ve o sözler şu: 'Benim ikinci tutukluluğumu isteyen Yüksel Kocamandır ve bu konuda kendisinden hesap soracağız elbette'’ Cümleleri nedeniyle Ankara 25. Ağır ceza mahkemesinde bir ceza açıldı sayın Demirtaş’a 2 yıl 9 ay hapis cezası verildi ve o dosya şuan istinafta. Ayın 14’ünde bir görevsizlik kararı verilerek 21. Ceza dairesine dosya gönderilmiş, 21. Ceza dairesi ise ayın 17’sinde göreövsizlik kararı verip 22’inci ceza dairesine göndermiş. Ayın 18’i itibariyle 22’inci ceza dairesi ulaşan bu dosyadan bir gün sonra AYM bu ilanı yaptı ve dosyayı inceleyeceğini söyledi. Bu zamansal ilişki bize şunu gösteriyor, bu daha önce de yapılmıştı.’’