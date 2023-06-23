Anayasa değişikliği nefreti körükleyecek: Hedef LGBT derneklerinin 'itirazsız' kapatılması

AKP’nin gündeme getirdiği ve Meclis Anayasa Komisyonu’nda kabul edilen ama Genel Kurul gündemine gelmeyen anayasa değişikliğinin kabul edilmesi halinde LGBT derneklerinin kapatılmasının önü açılacak.

Teklifin bu yasama döneminde öncelikli olarak ele alınması bekleniyor. Diken’e konuşan AKP’li bir yönetici anayasa değişikliğinin kabul edilmesi halinde LGBT derneklerinin de faaliyetlerine ‘hızlıca’ son verileceğini belirtti.

Anayasa Mahkemesi'ne yapılacak olası itirazların önüne geçilmesi adına anayasa değişikliğinin beklendiğini aktaran AKP’li isim, “Aslında dernekler yasasında değişiklikle bu mümkün olabilirdi. Ama bunun karşısında yüksek mahkemelere başvurular olacaktı ve buradan çıkacak kararları bilemeyiz. Bizim hızlıca bu yayılan sapkınlığın örgütlenmiş halinden kurtulmamız gerekiyor. Bu nedenle anayasa değişikliği sonrası, uyum yasalarıyla dernekler yasasında değişiklik yapılacak. Ardından da bu yapılar hızla kapatılabilecek, çünkü faaliyetleri anayasanın dışında olacak” diye konuştu.

Türban teklifinden anayasa değişikliğine

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ‘helalleşme’ çıkışları kapsamında türbana ilişkin bir kanun teklifi vereceklerini duyurmuş, Cumhur İttifakı ise teklifi anayasa değişikliği olarak sunmuş ve ‘ailenin korunması’ amacıyla bir madde eklemişti.

Hazırlanan anayasa değişikliği teklifine LGBT’lere karşı anayasanın 41’inci maddesinin başlığı ‘Ailenin korunması, evlilik birliği ve çocuk hakları’ diye değiştirilirken, maddeye “Evlilik birliği, ancak kadınla erkeğin evlenmesiyle kurulabilir” hükmü eklenmesi istendi. Ayrıca teklifin gerekçesinde “Türk toplumunun temeli olan aile yapısını korumak ve aileye yönelik her türlü tehlike, tehdit, saldırı, çürüme ve sapkınlığa karşı tedbir almak devletin asli görevidir” ifadelerine yer verildi.