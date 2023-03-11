ANAP'tan Cumhur İttifakı’na yeşil ışık: 'Teklif gelirse görüşeceğiz'

Anavatan Partisi (ANAP) Genel Başkanı İbrahim Çelebi, Cumhur İttifakı ile ortak olmaya yeşil ışık yakarak, "teklif gelirse görüşürüz" dedi.

ANAP’lı Çelebi, parti yetkilileriyle Çankaya’daki bir otelde istişare toplantısı yaptı. Toplantının ardından açıklamalarda bulunan Çelebi, Millet İttifakı’nı "13 aydır altın günü yapar gibi ittifak toplantısı yapıyorlar, sürekli tribüne oynuyorlar" sözleriyle eleştirdi.

Anavatan Partisi Genel Başkanı olarak "milleti uyarma" görevi olduğunu belirten Çelebi, "İnşallah olumlu bir şekilde teklif gelirse Cumhur İttifakı'yla görüşeceğiz." dedi.

Çelebi daha sonra AFAD Genel Merkezi'nde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile bir araya geldi. (AA)