DSP'ye ittifak teklif edilmemiş: 'Seçimlere parti olarak katılacağız'

Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere parti olarak katılma kararı aldıklarını açıkladı.

DSP Genel Merkezi'nde düzenlenen parti meclisi toplantısının ardından konuşan Aksakal, Başkanlık Kurulunun Genel Başkan olarak kendisine tam yetki verdiğini söyledi.

Toplantıda, yetki ve değerlendirmeler yapıldığını ifade eden Aksakal şöyle konuştu:

"Siyasi Partiler Yasası, seçim yasaları gereği seçimlere katılıp katılmama kararının Parti Meclisi tarafından alınması ve milletvekilleri adaylarımızı hangi yöntemle belirleyeceğimizin kararının alınması gerekiyordu. Bugün Parti Meclisimizde 14 Mayıs 2023'teki seçimlere katılma kararı aldık."

'İttifak talebi gelmedi'

Aksakal, DSP olarak bugüne kadar herhangi bir ittifak ile görüşmediklerini ifade ederek "Cumhur İttifakı'ndan veya Millet İttifakı'ndan herhangi bir görüşme talebi gelmedi" dedi.

Ayrıca Aksakal, "Bundan sonraki süreçte olası bir görüşme talebinde, genel başkan olarak dün başkanlık kurulumuzun vermiş olduğu yetkiyi parti meclisimizde oy birliğiyle onaylayarak artık seçimlerin sath-ı mailine girmiş oluyoruz" diye konuştu.

Kılıçdaroğlu'na kapıyı kapatmış, Cumhur'a yeşil ışık yakmıştı

DSP Genel Başkanı Aksakal, geçtiğimiz hafta Millet İttifakı'nın ortak adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na destek vermeyeceklerini açıklamış; Cumhur İttifakı'na katılma seçeneğine ilişkin de "Teklif gelirse değerlendiririz" demişti.