Anadolu Otoyolu'nda tır ile yolcu otobüsü çarpıştı: 1 ölü, 19 yaralı

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde, Ankara istikametinde seyreden D.S. idaresindeki 16 LSR 47 plakalı tır ile F.Ü. yönetimindeki 12 AL 772 plakalı yolcu otobüsü Yeniçağa mevkisinde çarpıştı.
İhbar üzerine kaza mahalline sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada 4'ü çocuk, biri ağır 20 kişi yaralandı.
İtfaiye personelince sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar, Gerede Devlet Hastanesi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesine kaldırıldı.
Trafiğin tek şeritten sağlandığı otoyolda uzun araç kuyrukları oluştu. Ankara istikameti, araçların kaldırılmasının ardından ulaşıma açıldı.
Yaralılardan Hüryet Kırtağ (61) müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Tedavi altına alınan 19 kişi ise işlemlerinin ardından taburcu edildi. (AA)