Maltepe Belediyesi'nde silahlı saldırı düzenleyen şüpheli tutuklandı

Eski CHP Maltepe İlçe Başkan Yardımcısı Fevzi Polat, önceki gün Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç ile görüşmek üzere Maltepe Belediye binasına gitti. Polat, başkanın odasından çıktıktan sonra odaya geri dönüp ateş etmeye başladı.

Polat, ruhsatsız silahıyla ateş açtıktan sonra kaçmaya çalıştı. Fevzi Polat, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheli ifadesinde, “Ben Ali Kılıç’ı öldürme kastı ile gitmedim. Kendisi beni makamına davet etti. Bunun üzerine gittim. 2 dönemde kendisini desteklediğimi fakat bu dönem beni niye desteklemedin dedi bana. Bende desteklemediğimi söyleyince hakaret etti. Çık dışarı dedi. Bir daha buralara gelmeyin dedi. Beni desteklemezseniz bir daha buraya gelmeyin dedi. Benim oğlumun karşı taraf ile hareket edip kendisine karşı mücadele ettiğini söyledi ve neden bu şekilde davrandığını söyledi" dedi.

'Bu makam babanın malı değil bizim sayemizde geldin'

Fevzi Polat devamında, "Bende oğlumun iradesine saygı duyması gerektiğini söyledim. Ben başka da bir şey söylemedim. Çık dışarı gittikten sonra ben çıkıp gittim. Daha sonra geri döndüm. Söylediği sözler zoruma gitti. Biz bunları hak etmedik dedim. Ben kendisine bu makam babanın malı değil bizim sayemizde geldin dedim. O anda kendime hakim olamayıp elimdeki silahla eşyalara doğru ateş ettim. Olay nedeni ile pişmanım” şeklinde konuştu.

Polat çıkartıldığı mahkemece, 'silahlı tehdit' ve 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.